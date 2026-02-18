¿Qué se celebra hoy, miércoles 18 de febrero de 2026 alrededor del mundo? Las efemérides de esta jornada

Al comenzar un nuevo día, en este caso el miércoles 18 de febrero, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Qué se conmemora este 18 de febrero

El Día Internacional del Síndrome de Asperger, conmemorado el 18 de febrero, es una jornada dedicada a aumentar la conciencia y comprensión sobre este trastorno del espectro autista (TEA).

¿Qué es el síndrome de Asperger?

El síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista que se caracteriza principalmente por dificultades en la interacción social y la comunicación. Las personas con Asperger suelen tener dificultades para interpretar las señales sociales, como el lenguaje corporal o las expresiones faciales, lo que puede hacer que sus relaciones interpersonales sean complicadas. Sin embargo, suelen tener un lenguaje verbal desarrollado y no presentan retrasos en el desarrollo del lenguaje, a diferencia de otras formas de autismo.

Aunque cada persona con el síndrome de Asperger es única, muchos tienen intereses muy específicos que pueden llegar a ser una pasión. Estos intereses pueden convertirse en habilidades excepcionales en campos técnicos o científicos.

Eventos que sucedieron un 18 de febrero y marcaron la historia

2021: La sonda espacial robótica Perseverance, que transportó el mayor y más costoso vehículo de exploración extraterrestre jamás construido, aterrizó en Marte en el cráter Jezaro del hemisferio norte con el objetivo principal de buscar indicios de vida.

2014: La crisis política que vivió Ucrania durante 3 meses, se saldó en su capital, Kiev, con 22 muertos y cientos de heridos en los enfrentamientos entre opositores al presidente Víctor Yanukóvich, que pidieron cambios en el país desde la plaza de la Independencia para presionar en favor del cambio constitucional prometido y las fuerzas de seguridad, que respondieron con balas de goma, gases lacrimógenos y bombas de humo. Dos días más tarde, el 20, Yanukóvich intensificó la represión utilizando francotiradores apostados en los tejados para abatir a los manifestantes, produciéndose cerca de 80 muertos. Al día siguiente, 21, Yanukóvich y la oposición firmaron un pacto que quitó poderes al presidente, fijó elecciones anticipadas y la vuelta a la Constitución de 2004.

2010: En Níger, en un clima de gran inestabilidad política después de que el presidente Mamadou Tandja decidiera ampliar su mandato en el tiempo y en poderes, desatando amplias críticas y sanciones internacionales que le reclamaron la vuelta del orden constitucional, se produjo un golpe de Estado. La junta militar que tomó el poder, autodenominada Consejo Supremo para la Restauración de la Democracia, implantó el toque de queda en todo el territorio y el cierre de fronteras a la vez que decretó la suspensión de la Constitución y la disolución de todas las instituciones del Estado.

1936: En España, Manuel Azaña formó gobierno y concedió una amnistía general a los cerca de 30.000 presos políticos existentes en las cárceles. En su programa decidió reanudar la reforma agraria, el programa de educación y restablecer la Generalitat de Cataluña.

1930: El astrónomo norteamericano Clyde W. Tombaugh descubrió Plutón, planeta enano que orbita habitualmente como el más alejado del Sol. Percival Lowell teorizó sobre la existencia de un noveno planeta, responsable de los movimientos anómalos que afectaron a las órbitas de Neptuno y Urano. En 1978 se descubrió la luna de Plutón, Caronte. Hay astrónomos que consideran a Plutón y Caronte como un sistema doble más que como un planeta enano y su luna. En agosto de 2006, la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional creó una nueva categoría llamada plutoide, en la que se incluyó a Plutón.

1921: Para tratar de ahogar las protestas nacionalistas por la división de la isla en dos territorios autónomos bajo autoridad británica, tropas británicas ocuparon la ciudad irlandesa de Dublín. El líder del movimiento independiente de Irlanda del Norte, Eamon de Valera, protestó por el comportamiento de las tropas británicas en la isla, acusándolas de torturar a los prisioneros, asesinar niños y violar mujeres. Mientras tanto, barrios enteros de Dublín se vieron destruidos durante los combates y la guerra civil conoció una interminable espiral de violencia colmada de aniquilación y crueldades.

1908: En España se creó el INP (Instituto Nacional de Previsión), embrión de lo que más tarde sería la Seguridad Social.

1861: Durante la Guerra Civil estadounidense, Jefferson Davis tomó posesión como presidente provisional de los Estados Confederados de América, es decir, los once estados meridionales del país, cargo que ocupó hasta el 10 de mayo de 1865 cuando, tras la capitulación del general confederado Robert E. Lee en Appomattox, trató de huir del territorio estadounidense, siendo capturado.

1814: En Francia, en Fontainebleau, tuvo lugar la batalla de Montereau, en la que tropas de Napoleón I derrotaron al ejército austríaco. Napoleón exclamó: "Mi corazón respira ya, pues acabo de salvar la capital de mi imperio".

1800: La escuadra inglesa del almirante Horatio Nelson, junto al almirante Keith, destruyó a la flota francesa en las proximidades de la isla mediterránea de Malta.

1797: José María Chacón, Gobernador de la Isla de Trinidad, firmó la capitulación definitiva mediante la cual España perdió el control de la mencionada isla, que pasó a ser propiedad de los ingleses hasta lograr su independencia el 31 de agosto de 1962.

750: Tras haber hecho ejecutar a todos los miembros de la familia Omeya que pudieron encontrar, Abbu-Abbas, que más tarde fue apodado "al Saffa" (el que derrama sangre) por este hecho, fue reconocido califa, iniciando así el califato abasí que reinó durante cinco siglos, hasta 1258. Los Omeyas que pudieron huir, se dirigieron a al-Andalus (España), mandados por Abd al-Rahman I, donde establecieron un califato Omeya hasta comienzos del siglo XI.

Figuras de la historia que nacieron un 18 de febrero

1898: En Módena, Italia, nació el que fue fundador en 1929 de la Scuderia Ferrari y más tarde de la marca de automóviles Ferrari, Enzo Ferrari. Bajo su dirección (1947-88) la marca automovilística Ferrari ganó más de 5.000 carreras en diversas categorías y obtuvo 25 títulos de Campeonatos del Mundo.

1883: Nació en Heraclión, Grecia, el que fue considerado en su país como el escritor y filósofo más importante del siglo XX, Nikos Kazantzakis, autor, entre otras, de "Alexis Zorbas", escrita en 1946, que fue llevada a la gran pantalla con el nombre de "Zorba el griego". Otra obra suya, "La última tentación de Cristo", también se llevó al cine. Destacó en literatura de viajes.

1848: Nació en Nueva York (EE.UU.) Louis Comfort Tiffany, diseñador y artista americano reconocido internacionalmente como uno de los padres del Art Nouveau. Destacó en el arte de la fabricación de originales lámparas de vidrio.

1745: En la Lombardía italiana, nació Alessandro Volta, físico italiano, que fue conocido sobre todo por desarrollar la pila eléctrica. La unidad del Sistema Internacional de potencial eléctrico se llamó voltio en su honor.

1516: En Greenwich, Inglaterra, nació María Tudor, que reinó Inglaterra e Irlanda desde 1553 hasta su muerte en 1558, bajo el nombre de María I.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.