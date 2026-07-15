Qué se celebra hoy, miércoles 15 de julio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Para quienes buscan qué se celebra hoy, miércoles 15 de julio de 2026, esta selección de efemérides reúne algunos de los hechos históricos y nacimientos más relevantes de un día como hoy en la historia.

Qué se festeja este 15 de julio

El Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, celebrado cada 15 de julio, es una fecha dedicada a reconocer y promover el desarrollo de las habilidades y competencias de los jóvenes para mejorar su inserción en el mercado laboral y su participación activa en la sociedad. Este día, proclamado por las Naciones Unidas en 2014, tiene como objetivo inspirar a los jóvenes a adquirir las habilidades necesarias para tener éxito en el mundo moderno y a la vez sensibilizar sobre la importancia de invertir en la educación y formación de los jóvenes.

Eventos históricos que ocurrieron un 15 de julio

2016. En Turquía, sectores de las fuerzas armadas intentaron un golpe de Estado y decretaron la ley marcial. Horas más tarde, el presidente Recep Tayyip Erdogan aseguró que la sublevación había sido sofocada y advirtió sobre duras represalias.

1965. La sonda espacial no tripulada Mariner 4, lanzada por la NASA, sobrevoló Marte y envió imágenes que descartaron las ideas sobre supuestos canales en la superficie del planeta. La misión marcó un avance clave en la exploración espacial y en el conocimiento científico del mundo marciano.

Planeta Marte. Foto de Archivo.

1857. En la India, en el contexto de la rebelión de los cipayos iniciada en mayo, fueron asesinadas 211 mujeres y niños ingleses en Cawnpore. El episodio quedó como uno de los hechos más dramáticos de aquella insurrección contra el dominio británico.

1840. En Londres, Austria, Gran Bretaña, Rusia y Prusia sellaron la Cuádruple Alianza ante la política expansionista de Mehmet Ali, virrey otomano de Egipto. El acuerdo modificó el equilibrio regional y forzó luego la evacuación de Siria.

1834. En España, un decreto de la reina María Cristina puso fin a la existencia del Tribunal de la Inquisición. La medida se convirtió en un hito dentro de los cambios políticos e institucionales del siglo XIX.

1815. Napoleón firmó su rendición formal y definitiva mientras era trasladado hacia su destierro en la isla de Santa Helena. Con ese acto quedó sellado el final de su etapa de poder en Europa.

1799. El capitán francés Pierre-François Bouchard descubrió en Egipto la piedra Rosetta, una pieza fundamental para el posterior desciframiento de la escritura jeroglífica. El hallazgo fue decisivo para la historia de la egiptología.

1099. Tras cinco semanas de asedio, los cristianos conquistaron Jerusalén durante la Primera Cruzada. La toma de la ciudad derivó en una matanza que profundizó el enfrentamiento religioso entre cristianos y musulmanes.

Quiénes nacieron un 15 de julio

1892. En Berlín nació Walter Benjamin, filósofo y ensayista alemán reconocido como uno de los grandes teóricos de la modernidad. Su obra tuvo influencia duradera en la teoría estética, la crítica cultural y el marxismo occidental.

1606. Nació en Leiden Rembrandt, pintor, dibujante y grabador neerlandés del barroco, considerado una figura central en la historia del arte occidental. Su dominio del claroscuro quedó reflejado en obras emblemáticas como La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp y La ronda de noche.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.