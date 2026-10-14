Qué se celebra hoy, miércoles 14 de octubre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, miércoles 14 de octubre de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia.

Qué se recuerda hoy 14 de octubre

Un 14 de octubre de 1962, en Montevideo, falleció Mauricio Cravotto, arquitecto, urbanista y docente, considerado una de las figuras más destacadas de la arquitectura uruguaya del siglo XX. Nacido en la capital en el año 1893, desarrolló una extensa carrera profesional y académica, con aportes decisivos al urbanismo en Uruguay. Entre sus obras más reconocidas se encuentran el Montevideo Rowing Club, el Rambla Hotel y el Palacio Municipal de Montevideo, actual edificio sede de la Intendencia de Montevideo. Además, se desempeñó como profesor y director del Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, desde donde impulsó la investigación y la enseñanza de esa disciplina.

Eventos históricos que ocurrieron un 14 de octubre

2012: En Roswell, Nuevo México, Felix Baumgartner batió el récord de salto desde mayor altura, además de alcanzar la mayor altitud lograda con un globo tripulado y la mayor velocidad en caída libre. Su descenso desde la estratosfera, a 39.045 metros, se convirtió en uno de los hitos aeroespaciales más recordados de las últimas décadas.

1964: Nikita Kruschev fue destituido de todos sus cargos en el Gobierno y en el Partido soviético, acusado de culto a la personalidad y de cometer errores políticos. En su lugar asumieron Alexei Kosyguin como Primer Ministro y Leónidas Breznev como Secretario General.

1962: Un avión espía U2 de Estados Unidos regresó de una misión sobre Cuba con imágenes que mostraban instalaciones militares identificadas como silos para armas atómicas. Ese hallazgo abrió una de las mayores crisis internacionales del siglo XX y llevó a Washington a evaluar distintas respuestas frente a la URSS.

1947: Chuck E. Yeager se convirtió en el primer hombre en romper la barrera del sonido al superar los 1.224 kilómetros por hora a bordo del Bell X-1. El vuelo experimental, realizado sobre California, marcó un antes y un después en la historia de la aviación.

1936: Durante la Guerra Civil Española, el primer grupo de 500 voluntarios de las Brigadas Internacionales llegó a su base en Albacete. La ciudad quedó consolidada como centro estratégico de estas fuerzas por su ubicación entre varios de los principales frentes de combate.

1884: George Eastman recibió en Estados Unidos la patente de una nueva película fotográfica sobre superficie flexible. El desarrollo supuso una transformación decisiva para la fotografía y abrió el camino a su expansión masiva.

1809: En Austria se firmó la paz de Schönbrunn, acuerdo que puso fin a la resistencia austríaca frente a las tropas imperiales napoleónicas. El tratado consolidó el dominio de Napoleón en Europa en ese tramo de las guerras continentales.

1582: El calendario gregoriano, decretado por el papa Gregorio XIII para sustituir al calendario juliano, provocó que esta fecha no existiera en Roma. La reforma estableció un salto directo del 4 al 15 de octubre para corregir el desfase acumulado.

1322: En la batalla de Old Byland, las tropas de Roberto I Bruce derrotaron en Yorkshire a fuerzas inglesas superiores en número. La caída militar debilitó la posición del rey Eduardo II y empujó a Inglaterra hacia una tregua con Escocia.

1066: Se libró la batalla de Hastings, uno de los hechos históricos más trascendentes de Inglaterra. La victoria de las fuerzas normandas de Guillermo el Conquistador sobre el rey sajón Harold II allanó el camino para el dominio normando y modificó la estructura de la monarquía inglesa.

Quiénes nacieron un 14 de octubre

1906: Nació en Hannover Hannah Arendt, filósofa y pensadora política de origen judío, cuya obra se centró en el totalitarismo, las revoluciones y la acción política. Su producción intelectual la convirtió en una de las autoras más influyentes del siglo XX.

1890: Nació en Texas Dwight David Eisenhower, militar y político estadounidense que alcanzó gran popularidad como comandante supremo de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Más tarde fue elegido dos veces presidente de Estados Unidos.

1784: Nació en San Lorenzo de El Escorial Fernando VII, monarca español y último gran representante del absolutismo en España. Su reinado estuvo marcado por fuertes tensiones políticas y por etapas de interrupción en el ejercicio del poder.

1633: Nació en Londres Jacobo II, quien sería rey de Inglaterra e Irlanda y VII de Escocia. Pasó a la historia como el último monarca católico en reinar en el Reino Unido.

1503: Nació en Francia Michel de Nostradamus, matemático y astrólogo conocido por sus profecías. Su figura continúa siendo una de las más citadas cuando se repasan nacimientos célebres de un día como hoy.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.