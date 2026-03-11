¿Qué se celebra hoy, miércoles 11 de marzo de 2026 alrededor del mundo? Las efemérides de esta jornada

Al comenzar un nuevo día, en este caso el miércoles 11 de marzo, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Qué conmemoraciones hay los 11 de marzo alrededor del mundo

Cada 11 de marzo se conmemora el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, una fecha en la que se recuerda las víctimas del ataque terrorista ocurrido en Madrid el 11 de marzo de 2004. También se recuerdan las víctimas de los atentados perpetrados en Londres el 7 de julio de 2005.

En Madrid (España), a las 7:37 horas, una bomba explotó en un tren de cercanías en la estación de Atocha. Segundos después, se produjeron otras dos explosiones en el mismo tren. El pánico y el desconcierto invadieron los andenes y escaleras mecánicas de la estación. A las 7:38 horas estallaron otras dos bombas en un convoy en la estación de El Pozo y otra bomba más en un tren en la estación de Santa Eugenia. A las 7:39 horas, cuatro explosiones más destruyeron otro tren a centenares de metros de la estación de Atocha. En apenas tres minutos, Madrid sufrió el mayor atentado terrorista jamás perpetrado en España.

191 muertos y más de 1.500 heridos fue el balance de la brutal acción. Este día también se recuerda como el 11M en Madrid.

Hechos históricos ocurridos un 11 de marzo

2020: La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el coronavirus (covid-19) era oficialmente una pandemia. En pocos días, la mitad de la población mundial se vio confinada en sus hogares y el daño al tejido económico fue devastador, con decenas de millones de trabajadores aumentando las listas del desempleo.

2011: Japón sufrió el terremoto más fuerte de su historia, alcanzando los 9.0 grados en la escala de Richter, lo que provocó miles de muertos y heridos, además de un devastador tsunami que arrasó todo a su paso en zonas del noreste del país. El país entró en alarma nuclear debido a las explosiones y fugas en las centrales nucleares, especialmente en Fukushima.

2003: Comenzó su andadura en La Haya (Holanda) el Tribunal Penal Internacional, fruto de una idea originada en 1948 cuando la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención para la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio.

1990: En este día, Lituania se convirtió en la primera república soviética independiente de la URSS, como resultado del proceso de liberalización social iniciado en 1980 por el ex presidente soviético Mijail Gorbachov, lo que permitió una etapa de intenso independentismo. Moscú respondió con el envío de tropas a Vilna, pero finalmente, el 6 de septiembre de 1991, el Consejo de Estado de la URSS aceptó la independencia de Lituania y las otras dos repúblicas bálticas, Letonia y Estonia. La Constitución Lituana fue aprobada en referéndum el 25 de octubre de 1992.

1985: En la URSS llegó al poder un equipo de reformadores con Mijail Gorbachov nombrado secretario general del PCUS, acompañado por Yeltsin, Ligachov, Shevardnadze, todos dispuestos a poner fin al estancamiento del país y su sistema.

1973: En las elecciones celebradas hoy en Argentina, el médico peronista Héctor Cámpora obtuvo la victoria. Asumió la Presidencia el 25 de mayo y 49 días más tarde renunció a su cargo para permitir la realización de nuevas elecciones en las que pudiera participar Juan Domingo Perón, que había vuelto del exilio.

1918: En Kansas, EE.UU., se registró el primer caso de Gripe Española, pandemia que mató hasta abril de 1919 entre 50 a 100 millones de personas en todo el mundo. En total, el 2,5% de la población mundial pereció y un 20% padeció este virus.

1915: Durante la revolución mexicana, Emiliano Zapata y los suyos entraron en la capital azteca, de la que huyó el general Obregón, que ocupaba la ciudad desde el pasado 26 de enero.

1851: En el teatro La Fenice de Venecia (Italia), Giuseppe Verdi, compositor italiano, estrenó su ópera "Rigoletto", con la que logró un gran éxito dentro y fuera de su país. Está basada en la obra del francés Victor Hugo "Le roi s'amuse" y tuvo problemas con los censores.

1818: Aunque tres meses antes, el 1 de enero, se publicó una edición chapucera de 500 ejemplares, de los que hoy no queda ninguno, en Londres (Reino Unido) se publicó "Frankenstein o el moderno Prometeo", de Mary Shelley. La obra se enmarca en la tradición de la novela gótica, explorando temas como la moral científica, la creación, la destrucción de la vida o la audacia de la humanidad en su relación con Dios. El subtítulo está inspirado en el titán Prometeo, quien, según la leyenda, creó al hombre a partir de la arcilla.

Personajes históricos que nacieron un 11 de marzo

1916: Nació en Huddersfield (Reino Unido) Harold Wilson, quien llevó al Partido Laborista a la victoria en cuatro de cinco elecciones generales y fue primer ministro de Gran Bretaña de 1964 a 1970 y de 1974 a 1976.

1899: Nació en Copenhague, Dinamarca, Federico IX, que fue rey de su país desde el 20 de abril de 1947 hasta su fallecimiento en enero de 1972. Durante la Segunda Guerra Mundial mantuvo una firme oposición a la ocupación de Dinamarca por el Tercer Reich, lo cual le granjeó la simpatía y popularidad de su pueblo.

1544: En la localidad italiana de Sorrento (cercana a Nápoles), nació Torquato Tasso, poeta italiano de la época de la Contrarreforma. Fue conocido principalmente por su extenso poema épico "Jerusalén liberada", ambientado en el asedio de Jerusalén durante la Primera Cruzada. En sus últimos años de vida, padeció una locura y, en 1593, llegó a rehacer este poema con el título de "Jerusalén conquistada", que fue inferior al original. Para algunos, fue uno de los cuatro grandes poetas de Italia porque su obra marcó la culminación de la poesía renacentista italiana y proclamó el desarrollo posterior de la misma, sobre la que tuvo una enorme influencia.

