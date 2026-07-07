Qué se celebra hoy, martes 7 de julio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, martes 7 de julio de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los principales hechos históricos y nacimientos ocurridos un día como hoy. A continuación, un repaso por las efemérides más relevantes de esta fecha en la historia.

Qué conmemoraciones hay los 7 de julio alrededor del mundo

El 7 de julio se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Cacao, una fecha que rinde homenaje a las propiedades y beneficios de este fruto ampliamente valorado en la gastronomía. La elección de este día responde a un reconocimiento impulsado por la Organización Internacional de Productores de Cacao y la Academia Francesa de los Maestros Chocolateros y Confiteros, que destacaron su importancia cultural y culinaria, según informó El Comercio de Perú (GDA).

A lo largo de la historia, el cacao ha tenido un rol central como alimento y producto de valor. Su uso se remonta a las antiguas civilizaciones mesoamericanas, que lo consideraban sagrado y lo utilizaban en ceremonias y rituales, además de incorporarlo en diversas preparaciones.

En la actualidad, el cacao sigue siendo apreciado tanto por su sabor como por sus beneficios para la salud. Rico en antioxidantes y nutrientes esenciales, su consumo es promovido en distintas partes del mundo, en el marco de una jornada que también busca reconocer el trabajo de quienes integran su cadena de producción, de acuerdo con El Comercio de Perú (GDA).

Cacao.

Eventos históricos que ocurrieron un 7 de julio

2005: En Londres, Reino Unido, una serie de ataques terroristas coordinados en la red de transporte dejó 52 personas muertas y alrededor de 700 heridas. Las explosiones se produjeron en tres formaciones del Metro y en un autobús de dos pisos, en uno de los hechos históricos más graves de la ciudad.

1953: Ernesto "Che" Guevara inició su segundo viaje por América del Sur y Central junto a Carlos Ferrer "Calica". El recorrido incluyó Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador.

1941: En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ocupó Islandia tras el ataque alemán contra un destructor estadounidense. La medida fortaleció la estrategia aliada en el Atlántico mientras Washington todavía no había ingresado oficialmente al conflicto.

1937: Cerca del puente de Marco Polo, en las afueras de Beijing, se enfrentaron tropas chinas y japonesas. El episodio es señalado como el comienzo de la segunda guerra chino-japonesa.

1898: El presidente de Estados Unidos, William McKinley, firmó la Resolución Newlands, mediante la cual Hawai fue anexado como territorio estadounidense. La medida consolidó el control norteamericano sobre el archipiélago, que se convertiría en estado décadas después.

Hawai. Pamela Au (Alamy)

1856: En Londres se aprobó una legislación que permitió la creación de grandes compañías públicas o Sociedades Anónimas. La norma estableció la responsabilidad limitada de los accionistas al capital invertido en acciones.

1647: En Nápoles estalló un alzamiento popular contra nuevos impuestos sobre productos básicos impuestos por el virrey español. La revuelta fue encabezada por Tommaso Aniello y marcó un episodio clave en la decadencia española en la ciudad.

1520: Las tropas de Hernán Cortés fueron atacadas por las huestes mexicas de Cuitláhuac en la batalla de Otumba, tras la salida de Tenochtitlan. El resultado favoreció a los conquistadores españoles y tuvo consecuencias decisivas para el futuro de México.

Quiénes nacieron un 7 de julio

1940: Nació en Liverpool Richard Starkey, conocido mundialmente como Ringo Starr. Músico, cantante y compositor británico, alcanzó fama internacional como baterista de The Beatles.

Ringo Starr.

1887: Nació en Vitebsk Marc Chagall, uno de los artistas más destacados vinculados al surrealismo. Su obra se caracterizó por la presencia de imágenes asociadas a la fantasía y los sueños.

1861: Nació en Cavendish Nettie Stevens, investigadora estadounidense que identificó, junto a Edmund Beecher Wilson, los cromosomas X e Y como determinantes del sexo. Su trabajo fue fundamental para la genética moderna.

1860: Nació en Kaliste Gustav Mahler, compositor y director de orquesta austríaco. Fue autor de nueve sinfonías completas y de una producción musical de amplia influencia en la música clásica.

1843: Nació en Coterno Camilo Golgi, científico italiano reconocido por sus estudios sobre los tejidos orgánicos del sistema nervioso. Su trayectoria fue distinguida con el Premio Nobel en 1906.

1752: Nació en Lyon Joseph Marie Jacquard, inventor francés que diseñó un telar controlado mediante tarjetas perforadas. Su innovación transformó la producción textil y es considerada un antecedente de la automatización.

1746: Nació en Ponte Giuseppe Piazzi, sacerdote y astrónomo italiano que descubrió en 1801 el primer objeto del cinturón de asteroides. También fundó el observatorio astronómico de Palermo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.