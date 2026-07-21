Qué se celebra hoy, martes 21 de julio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, martes 21 de julio de 2026, en estas efemérides se repasan algunos de los principales hechos históricos y nacimientos ocurridos un día como hoy, con una selección de efemérides destacadas de la historia.

Qué se celebra este 21 de julio

El Día del Trabajador Portuario, celebrado el 21 de julio, honra a los trabajadores que desempeñan un papel crucial en el manejo y la operación de los puertos marítimos en todo el mundo. Estos trabajadores son responsables de la carga, descarga, almacenamiento y transporte de mercancías a través de las vías marítimas, desempeñando un papel esencial en la economía global.

Puerto de Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

Este día reconoce su arduo trabajo y contribución a la industria del comercio internacional y la logística. Además, configura un feriado pago para los trabajadores de ese sector productivo.

Eventos históricos que ocurrieron un 21 de julio

1983. En la estación antártica de Vostok se registra la temperatura más baja jamás alcanzada en el planeta: 89,2 °C bajo cero. El registro se convirtió en una referencia mundial para la meteorología y los estudios sobre clima extremo.

1970. Finaliza la construcción de la presa de Aswan en Egipto, tras una década de obras. El proyecto fue concebido para generar energía, regular el caudal del Nilo y reducir el impacto de sequías e inundaciones sobre la economía del país.

1906. Por mediación de Porfirio Díaz y Franklin D. Roosevelt, los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras firman la paz. El acuerdo pone fin a un conflicto regional vinculado a la construcción del ferrocarril guatemalteco.

1822. Agustín de Iturbide es coronado oficialmente como primer emperador de México. El hecho marcó una etapa decisiva en la organización política del país tras la independencia.

1798. Las tropas francesas al mando de Napoleón Bonaparte derrotan a los mamelucos en la batalla de las Pirámides, en las cercanías de El Cairo. La victoria consolidó el avance francés en Egipto y quedó como uno de los episodios más recordados de la campaña.

1773. En Roma, el papa Clemente XIV disuelve la Compañía de Jesús. La medida tuvo amplias repercusiones religiosas y políticas en distintos territorios europeos y americanos.

1588. La Armada Invencible, flota española, es sorprendida por tormentas al rodear las islas Británicas por el norte. El episodio provocó grandes pérdidas y dispersó a buena parte de sus efectivos.

1542. En Roma, el papa Pablo III funda el Santo Oficio, una institución integrada por seis cardenales para juzgar delitos contra la religión. Su creación fue clave en la respuesta de la Iglesia frente a la herejía.

1242. Tiene lugar la batalla de Taillebourg, en Francia, que termina con la victoria de Alfonso de Poitiers, apoyado por Luis IX, sobre el conde de Marche y Enrique III de Inglaterra. El resultado fortaleció la posición francesa en la región.

356 a. C. En Éfeso es incendiado el Templo de Artemisa por Eróstrato, en un hecho que destruyó una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. El episodio quedó registrado como uno de los más impactantes de la antigüedad clásica.

Quiénes nacieron un 21 de julio

1899. Nace en Oak Park, Estados Unidos, el escritor y periodista Ernest Hemingway. Su obra y su estilo ejercieron una influencia decisiva en la literatura del siglo XX, con títulos que luego serían considerados clásicos.

356 a. C. Nace en Pella Alejandro III de Macedonia, conocido como Alejandro Magno. Fue una de las figuras militares y políticas más influyentes de la antigüedad por la expansión de su imperio.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.