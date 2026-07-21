Del muelle al mundo: actividad portuaria, proyectos de inversión y futuro de los puertos uruguayos

Uruguay apunta a posicionarse como un potente centro de distribución logístico regional. "Hemos definido la misión institucional de ser parte de las cadenas logísticas regionales de pasajeros y carga, al servicio del desarrollo del Uruguay y la región. Para ello tenemos claro que necesitamos un sistema portuario más eficiente, competitivo y sostenible". La afirmación pertenece a Pablo Genta, presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), en diálogo con El País.

La obra principal del quinquenio, que acapara el 42% del total de las inversiones de la ANP, se dedica al dragado en el puerto de Montevideo y el canal de acceso. Para el dragado en todos los puertos bajo la gestión de la ANP, la administración proyecta invertir cerca de US$ 115 millones durante el período, esto es un 81,3% superior respecto a 2020-2024.

El organismo también ha firmado contratos por inversiones privadas que superarán los US$ 100 millones y que estarán operativas entre 2027 y 2028 en el puerto de Montevideo.

Para el próximo año, se destaca la licitación de la terminal de pasajeros en el puerto de Montevideo. Además, la ANP prevé el comienzo de la actividad en la terminal especializada de graneles líquidos. Mientras tanto, siguen avanzando las obras en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), destacó el jerarca.

Genta planteó reforzar el trabajo de difusión a nivel regional de las oportunidades que genera el régimen de Puerto Libre. "Es una herramienta valiosa para el desarrollo de nuevos negocios y la captación de inversiones. Este régimen permite la libre circulación de mercaderías en tránsito, sin trámites ni autorizaciones formales y con exoneración de tasas e impuestos, y habilita las operaciones de depósito, fraccionamiento, packaging y etiquetado, aportando valor logístico a la carga", indicó el presidente de la ANP.