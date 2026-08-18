Qué se celebra hoy, martes 18 de agosto de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Para quienes buscan qué se celebra hoy, martes 18 de agosto de 2026, esta selección de efemérides reúne algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia.

Qué conmemoraciones hay los 18 de agosto alrededor del mundo

El 18 de agosto del año 1920 nació de Idea Vilariño. Poeta reconocida y multipremiada nacida en un hogar clase media de la capital. Su nombre proviene del amor que su padre, poeta, mantenía con las letras.

Profesora de literatura en Secundaria y de literatura a nivel universitario. Supo ser crítica literaria, traductora y una de las figuras más emblemáticas de los autores de la Generación del 45. Grupo de reconocidos autores que comparte con otros autores reconocidos como Juan Carlos Onetti o Mario Benedetti.

Idea Vilariño en La Habana. (Archivo)

Eventos históricos que ocurrieron un 18 de agosto

1991. La URSS sufrió un golpe de Estado cuando el presidente Mijaíl Gorbachov fue detenido por dirigentes críticos de sus reformas liberales. En medio de la crisis, Boris Yeltsin reunió a la oposición frente al Parlamento ruso y, tras horas de máxima tensión, el intento golpista quedó desbaratado.

1960. Comenzó a comercializarse en Estados Unidos la píldora anticonceptiva, un avance que marcó un cambio de enorme impacto social. Su llegada abrió una nueva etapa en torno a la sexualidad, el matrimonio y la vida familiar.

Pastillas anticonceptivas.

1944. En París se declaró una huelga general en plena Segunda Guerra Mundial, en paralelo con sabotajes y combates impulsados por la Resistencia francesa. El levantamiento se produjo mientras las tropas aliadas avanzaban hacia la capital francesa.

1920. En Estados Unidos se concedió el voto a las mujeres con la aprobación de la decimonovena enmienda de la Constitución. El hecho quedó como uno de los grandes hitos políticos y sociales entre las efemérides vinculadas a los derechos civiles.

1868. El astrónomo francés Pierre Janssen observó durante un eclipse solar una línea amarilla brillante que permitió identificar un elemento hasta entonces desconocido. Ese hallazgo reveló la existencia del helio.

1492. En España se publicó la primera edición de la "Gramática sobre la Lengua Castellana", de Antonio de Nebrija. La obra fue pionera en el estudio sistemático del castellano y se convirtió en una referencia fundamental para la historia de la lengua.

1480. Pedro de Vera desembarcó en Gran Canaria junto a un contingente castellano para avanzar en la conquista del archipiélago canario. La expedición formó parte del proceso militar impulsado bajo las órdenes de los Reyes Católicos.

Quiénes nacieron un 18 de agosto

1932. Nació en Chabris, Francia, Luc Montagnier, virólogo reconocido por el descubrimiento del virus del SIDA. Décadas más tarde recibiría el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones.

1830. Nació en Viena Francisco José I, quien más adelante sería emperador de Austria, rey apostólico de Hungría y rey de Bohemia. Su prolongado reinado lo convirtió en una de las figuras más relevantes de la historia europea del siglo XIX.

1750. Nació en Legnano, Italia, Antonio Salieri, compositor de óperas y maestro de músicos como Beethoven, Liszt y Schubert. Su trayectoria lo ubicó entre los nombres destacados de la música europea.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.