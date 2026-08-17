Dónde apostó el ganador del 5 de Oro con un premio de más de US$ 800.000: departamento y subagencia

El sorteo del 5 de Oro realizado este domingo 16 de agosto de 2026 finalizó con varios ganadores, pero el más afortunado fue el jugador que acertó a todas las bolillas del pozo de Oro y se quedó con un premio de $ 34.930.942, lo que equivale a un monto que se acerca al millón de dólares (US$ 871.876).

En este sorteo, el pozo Revancha quedó vacante, mientras que el pozo de Plata, que sumaba $ 907.589, tuvo tres aciertos.

¿Dónde apostó el ganador del 5 de Oro del 16 de agosto?

La Banca detalló a través de sus canales oficiales el departamento y la subagencia en la que apostó el gran ganador de la jornada de domingo. La jugada ganadora se hizo en el departamento de San José, en el subagente 01/601 de La Banca de San José.

La subagencia que vendió el boleto ganador está ubicada en la dirección 18 de Julio 446, San José de Mayo. Se trata de un kiosco local de la capital josefina, confirmaron fuentes de La Banca de Montevideo a El País.

Subagencia 01/601 de La Banca de San José, que vendió el boleto ganador del 5 de Oro del domingo 16 de agosto de 2026. Foto: Google Maps.

En este mismo sorteo, los tres aciertos en el pozo de Plata fueron en Montevideo. Los ganadores apostaron en las subagencias 48/38, 14/28 y 85/01.

Resultados del sorteo del 5 de Oro del domingo 16 de agosto

Las bolillas ganadoras en ese sorteo del 5 de Oro de este domingo 16 de agosto fueron las siguientes:

Números del pozo de Oro: 6, 17, 27, 32, 36. Bolilla extra: 42

Números del pozo Revancha: 5, 27, 30, 31 y 47.

Se pueden revisar las jugadas en la página web de La Banca.

¿Cuándo se sortea el próximo 5 de Oro?

El próximo sorteo del 5 de Oro será este miércoles 19 de agosto de 2026. Será a las 22:00 horas, como es habitual y se transmitirá a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

Bolillero del 5 de Oro Revancha. Foto: Natalia Rovira/El País.

Este sorteo cuenta con un pozo de Oro de $ 7.600.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 26.800.000. Entre ambos pozos, repartirá aproximadamente $ 34.400.000, tal como lo informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ).

¿Qué hacer si se gana el 5 de Oro?

El ganador de cualquiera de los pozos del 5 de Oro o un representante de este debe acudir a la sede del organismo con su boleta. La DNLQ es la que constata y verifica el acierto.

Hay solo una sede de la DNLQ en el país: en Ciudad Vieja (Cerrito 220).

Luego de constatarse la validez de la jugada, la persona debe asistir a una sucursal de la Banca para continuar con el proceso. La sede central queda en el barrio Aguada (Lima 1582).

Boleto con apuestas del 5 de Oro. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Después de esto, se efectúa el cobro del dinero en el siguiente sorteo del 5 de Oro. En un intercambio televisado, la escribana del sorteo entrega el cheque al ganador, un representante que este envíe o un funcionario del banco del que es cliente.

Estos pasos se deben seguir en los primeros 30 días corridos a partir del sorteo, dado que si se excede este plazo pierde validez.