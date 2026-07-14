Qué se celebra hoy, martes 14 de julio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, martes 14 de julio de 2026, en esta nota encontrará una selección de efemérides con hechos históricos y nacimientos ocurridos un día como hoy, ordenados por año para repasar los acontecimientos más relevantes de la fecha.

Qué conmemoraciones hay los 14 de julio alrededor del mundo

El Día de la Toma de la Bastilla, celebrado el 14 de julio, es una fecha clave en la historia de Francia que conmemora uno de los eventos más trascendentales de la Revolución Francesa: la toma de la fortaleza de la Bastilla en 1789. Este acto simbolizó el fin del absolutismo y el inicio de una nueva era en la que el pueblo francés luchó por sus derechos y libertades.

Acuarela del 14 de julio, mostrando la toma de la Bastilla. (Colección Biblioteca Nacional de Francia)

La Bastilla, que era una prisión y un símbolo de la opresión real, fue asaltada por los parisinos, lo que marcó un punto de no retorno en la lucha por la libertad.

Eventos históricos que ocurrieron un 14 de julio

2015. En Viena, Estados Unidos, Irán y otras potencias internacionales sellaron un pacto nuclear para limitar el acceso iraní a la bomba atómica a cambio del levantamiento de sanciones económicas. El acuerdo también marcó un hito en la relación entre ambos países, tras décadas de enfrentamiento desde la crisis de la embajada estadounidense en Teherán.

Iraníes salen a las calles de Teherán para celebrar el acuerdo nuclear. LUCY NICHOLSON/REUTERS

1995. En el Instituto Fraunhofer de Alemania, un grupo de investigadores decidió llamar “.mp3” a la extensión del formato de audio digital comprimido. La denominación terminaría asociada a una transformación profunda en la industria musical y en la circulación de contenidos digitales.

1958. Un grupo de oficiales del ejército iraquí derrocó a la monarquía mediante un golpe de Estado y proclamó la república. El cambio de régimen generó inquietud en Oriente Medio y llevó al general Abdul Karim el Qasim a concentrar el poder como primer ministro, ministro de Defensa y comandante en jefe.

1880. El gobierno republicano francés declaró fiesta nacional el 14 de julio, 91 años después de la toma de la Bastilla. Además, oficializó a “La Marsellesa” como himno nacional, consolidando dos símbolos centrales de la identidad republicana francesa.

1865. Un equipo de alpinistas francobritánico coronó por primera vez el monte Cervino, en los Alpes suizos. La ascensión de esta cumbre piramidal de 4.478 metros quedó registrada como uno de los hitos del montañismo europeo del siglo XIX.

1811. En la plaza mayor de Caracas, Francisco de Miranda enarboló por primera vez el pabellón tricolor amarillo, azul y rojo como bandera oficial de la Primera República de Venezuela. El hecho quedó ligado a la construcción simbólica de la independencia venezolana.

1789. Los ciudadanos de París asaltaron la fortaleza de la Bastilla, convertida en símbolo del absolutismo. La caída de la prisión, tras intensos combates, se transformó en uno de los episodios más representativos de la Revolución Francesa y de los grandes hechos históricos de un día como hoy.

1683. Los otomanos, encabezados por el gran visir Kara Mustafá, iniciaron el sitio de Viena. El asedio se prolongó hasta septiembre y pasó a ser un episodio decisivo en la disputa por el control político y militar de Europa central.

1223. En Francia se afianzó la monarquía hereditaria tras la muerte de Felipe II Augusto, ya que el título real pasó directamente a su hijo Luis VIII. El episodio consolidó una forma de sucesión sin necesidad de elección por parte de la nobleza.

Quiénes nacieron un 14 de julio

1896. Nació en León, España, Buenaventura Durruti, sindicalista y revolucionario anarquista. Se convirtió en una de las figuras más reconocidas del anarquismo español y de la Confederación Nacional del Trabajo.

1862. Nació en Baumgarten, Austria, Gustav Klimt, pintor austríaco y una de las principales referencias del Art Nouveau en Viena. Su obra quedó asociada a la renovación estética de fines del siglo XIX y comienzos del XX.

1858. Nació en Manchester, Reino Unido, Emmeline Goulden Pankhurst, sufragista británica que lideró la lucha por el voto femenino en su país. Su figura fue central en la organización del movimiento por los derechos políticos de las mujeres.

1602. Nació en Pescina, Italia, Giulio Mazarino, conocido también como Jules Mazarin. Fue un político y religioso que tuvo un papel decisivo en el gobierno francés durante la minoría de edad de Luis XIV.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.