Qué se celebra hoy, martes 11 de agosto de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, martes 11 de agosto de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia.

Qué se celebra este 11 de agosto

Cada 11 de agosto se celebra el Día Mundial de los Tambores Metálicos, una efeméride decretada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reconocer la importancia cultural de uno de los símbolos más representativos del Caribe. Originarios de Trinidad y Tobago, estos instrumentos surgieron a finales de la década de 1930 y se convirtieron en una expresión de la resiliencia de la población afrodescendiente, cuyos antepasados habían sido esclavizados y trasladados a la región. En un contexto colonial, la música y las celebraciones populares fueron algunas de las formas utilizadas para preservar tradiciones y manifestaciones culturales.

Los primeros intérpretes recurrían a objetos cotidianos, como baldes, cubos de basura y latas de aceite, para crear instrumentos de percusión durante el Carnaval. En 1945 apareció el primer tambor metálico capaz de reproducir 14 notas musicales, elaborado a partir de un bidón de aceite de 55 galones. A partir de entonces, los músicos y artesanos de Trinidad y Tobago perfeccionaron su fabricación mediante procesos de moldeado, estriado, templado y afinación. Con el paso de las décadas, el instrumento se consolidó como un emblema de la identidad trinitense y de la música caribeña, y llegó a incorporarse a géneros tan diversos como el reggae, el jazz y la música clásica.

Tambor metálico. Foto: Canva.

Eventos históricos que ocurrieron un 11 de agosto

1960. Chad obtiene su independencia de Francia y François Tombalbaye se convierte en su primer presidente. El proceso marca el inicio de una nueva etapa política para el país africano tras el fin del dominio colonial francés.

1952. El Parlamento jordano depone al rey Talal por incapacidad para gobernar y proclama monarca a su hijo Hussein. El cambio abre una nueva etapa institucional en Jordania, con un reinado que tendría fuerte influencia en la política regional.

1919. Se declara formalmente la Constitución de Weimar, que establece a Alemania como una república federal. El nuevo marco incorpora elementos democráticos y redefine la organización política del país tras la Primera Guerra Mundial.

1675. Comienza la construcción del Observatorio Real de Greenwich, en Londres, bajo el patrocinio de Carlos II de Inglaterra. La institución sería clave para la astronomía, la navegación y la posterior fijación del meridiano cero.

1492. Rodrigo de Borja es elegido papa en Roma con el nombre de Alejandro VI. Su llegada al pontificado se produce en un contexto marcado por fuertes disputas políticas dentro de la Iglesia.

480 a. C.. En la batalla de las Termópilas, las fuerzas persas logran rodear a los defensores griegos tras la traición de Efialtes. El episodio se convierte en uno de los hechos históricos más recordados de la Antigüedad por la resistencia espartana.

Quiénes nacieron un 11 de agosto

1897. Nace en Londres Enid Mary Blyton, escritora británica de literatura infantil. Su obra alcanzaría enorme difusión internacional y la convertiría en una de las autoras más populares entre generaciones de lectores.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.