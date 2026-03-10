Qué se celebra hoy, martes 10 de marzo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Al comenzar un nuevo día, en este caso el martes 10 de marzo, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Qué se festeja este 10 de marzo

Cada 10 de marzo, fanáticos de videojuegos de todo el mundo celebran el Día de Mario Bros, el popular juego de Nintendo que fue lanzado por primera vez en 1985.

También se conoce a este día como MAR10 Day, y es por ello que se celebra el 10 de marzo, o "March 10" en inglés ,según Clarín, que agrega que, si bien no se trata de un día festivo oficial en ningún lugar del mundo, ha ido creciendo entre los usuarios en internet.

Super Mario. Imagen: Nintendo.

Hechos históricos ocurridos un 10 de marzo

1990: En Chile, Patricio Aylwin, demócrata-cristiano, llegó a la presidencia en unas elecciones libres, poniendo fin a la brutal y sanguinaria dictadura del general Augusto Pinochet, que encabezó un golpe militar en 1973.

1959: En Tíbet ocurrió una revuelta contra la ocupación china de 1951. En Lhasa, 300.000 tibetanos rodearon el Potala, el palacio donde residía el Dalai Lama, para protegerlo de un posible asesinato o secuestro. La respuesta de los militares chinos no se hizo esperar y, en los días siguientes, hubo miles de muertos en represalia. Esta revuelta concluyó con la huida del Dalai Lama a la India.

1945: En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, 300 aviones bombarderos estadounidenses arrojaron 2.000 toneladas de bombas sobre Tokio, capital de Japón, arrasando unos 15 kilómetros cuadrados del este de la ciudad, dejando tras de sí 250.000 edificios destruidos y 100.000 civiles fallecidos. En los días siguientes, los norteamericanos llevaron a cabo operaciones similares de bombardeo contra las ciudades de Nagoya, Osaka y Kobe.

1933: Poco tiempo después de que Adolf Hitler fue nombrado canciller alemán, se abrió en Dachau (Alemania) el primer campo de concentración, en el que al menos 32.000 personas murieron de enfermedades, desnutrición, abusos físicos o simplemente ejecutadas, en una actitud absolutamente repugnante del régimen nazi.

1876: El británico Alexander Graham Bell, a través de dos pequeños aparatos, uno para hablar y otro para escuchar, transmitió la primera frase a distancia. Bell dijo, a su ayudante Watson, que se encontraba en una habitación contigua: "Señor Watson, venga aquí, necesito que me ayude". Este invento llamado teléfono, financiado con la ayuda de sus suegros, hizo del mundo en que vivimos un lugar mucho más pequeño.

Aunque hoy parezca un artefacto antiguo, el teléfono de disco fue una evolución del invento original de Alexander Graham Bell. Foto: Freepik.

1839: Lin Zexu, alto comisario imperial en Cantón (China), obligó a los extranjeros a entregar a las autoridades chinas todo el opio que poseían. Se requisaron más de 20.000 cajas que fueron inmediatamente arrojadas al mar. El gobierno británico respondió con la guerra y envió una expedición naval. La Guerra del Opio acababa de comenzar. En agosto de 1842, con la firma del tratado de Nankin y la cesión a los británicos de Hong Kong, se dio este conflicto por concluido.

1198: En Sevilla, España, tuvo lugar la ceremonia de la coronación del alminar de la mezquita (actual Giralda de la Catedral), presidida por el califa almohade Abü Ya'qüb Yüsuf, con la colocación de cuatro manzanas doradas en su remate. La construcción de este alminar se inició en el año 1184.

Nacimientos históricos que ocurrieron un10 de marzo

1845: Nació en San Petersburgo, actual Rusia, Alejandro III Románov, quien ascendió al trono en 1881, tras el asesinato de su padre Alejandro II en la misma ciudad. Fue un soberano autoritario y enérgico, que mantuvo intacto el sistema autocrático y absolutista de la monarquía rusa. Reinó de este modo hasta su muerte el 1 de noviembre de 1894. A pesar de todo, su reinado fue considerado bastante próspero.

1503: En la localidad de Alcalá de Henares, España, nació Fernando I, hermano de Carlos I de España y V de Alemania, quien fue fundador del Imperio austríaco, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Rey de Hungría y Bohemia.

1452: Nació en Sos (Zaragoza, España) Fernando II rey de Aragón, más conocido como Fernando el Católico, quien reinó también bajo el nombre de Fernando V, rey consorte de Castilla. Esposo de la reina Isabel I de Castilla, por cuyo reinado conjunto sobre las dos coronas ambos fueron conocidos como los "Reyes Católicos".

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.