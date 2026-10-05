Qué se celebra hoy, lunes 5 de octubre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Para quienes buscan saber qué se celebra hoy, lunes 5 de octubre de 2026, esta fecha reúne efemérides vinculadas con hechos históricos y nacimientos que dejaron su huella un día como hoy en distintos momentos de la historia. A continuación, un repaso por las efemérides más relevantes de esta jornada.

Qué se recuerda este 5 de octubre

Un 5 de octubre de 2011, a los 56 años, falleció Steve Jobs, cofundador de Apple y una de las figuras más influyentes de la era digital. Su muerte se da tras una larga lucha contra un tumor neuroendocrino de páncreas, una forma poco frecuente de cáncer pancreático. Junto a Steve Wozniak, Jobs fundó Apple en 1976 y transformó la industria tecnológica con productos como Macintosh, iPod, iPhone y iPad, que cambiaron la forma de trabajar, comunicarse, consumir música, ver contenidos y acceder a la tecnología.

Eventos históricos que ocurrieron un 5 de octubre

1989. El Dalai Lama, líder exiliado del Tíbet, fue distinguido con el Premio Nobel de la Paz por su campaña de no violencia contra la dominación china sobre ese territorio. El reconocimiento dio proyección internacional a la situación del pueblo tibetano y a la defensa de su identidad cultural y religiosa.

1962. En Reino Unido, The Beatles lanzaron su primer simple, Love Me Do, una publicación que marcó el comienzo del ascenso del grupo británico en la escena musical. La canción logró instalarse rápidamente en los rankings y abrió el camino para su posterior proyección mundial.

1916. Se abrió el puente sobre el río Amur, una obra que completó la conexión ferroviaria entre Moscú y Vladivostok a través del ferrocarril transiberiano. Con sus 9.288 kilómetros, la línea consolidó la comunicación con Siberia y se convirtió en una infraestructura clave para la región.

1910. En Portugal se proclamó la República, mientras el rey Manuel II huyó al extranjero. Teófilo Braga asumió entonces como primer presidente provisional, en el inicio de una nueva etapa institucional para el país.

1795. Por orden del presidente de la Convención Nacional, el general Napoleón Bonaparte frustró en París un levantamiento monárquico. El episodio reforzó su figura en el escenario político y militar de Francia.

1789. En Francia, la tensión social derivó en la marcha del pueblo sobre el Palacio de Versalles, en un contexto de hambre y descontento tras la toma de la Bastilla. La presión popular precipitó el traslado de la familia real a París bajo vigilancia.

1582. Esta fecha quedó marcada por una singularidad del calendario: el 5 de octubre de ese año no existió en Roma debido a la implantación del calendario gregoriano decretada por el papa Gregorio XIII. Así, tras el 4 de octubre se pasó directamente al 15 de octubre.

1511. Mediante una Real Cédula de Fernando el Católico, se fundó la Audiencia de Santo Domingo en la actual República Dominicana. Se trató de la primera audiencia del Nuevo Mundo, un paso relevante en la organización institucional de los territorios americanos.

1143. Se firmó el tratado de Zamora entre Alfonso I de Portugal y Alfonso VII de León y Castilla. El acuerdo es considerado un hito para la independencia portuguesa y para el inicio de la dinastía alfonsina.

Quiénes nacieron un 5 de octubre

1924. Nació en Santiago de Chile el escritor José Donoso, figura central del llamado boom latinoamericano. Su obra abordó, entre otros temas, la decadencia de la alta burguesía, con títulos destacados como Coronación.

1889. Nació en París la escritora venezolana Teresa de la Parra, autora de Ifigenia y Memorias de Mamá Blanca. Su producción literaria dejó una mirada crítica sobre la condición de la mujer en la sociedad de su tiempo.

1864. Nació en Besanzón, Francia, Louis Lumière, inventor que junto a su hermano Auguste desarrolló el cinematógrafo. Su aporte resultó decisivo para el nacimiento y la expansión del cine.

1713. Nació en Langres, Francia, Denis Diderot, filósofo y escritor, reconocido como coautor y editor de La Enciclopedia. Su trabajo fue fundamental en la difusión de las ideas de la Ilustración.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.