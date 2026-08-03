Qué se celebra hoy, lunes 3 de agosto de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si buscás qué se celebra hoy, lunes 3 de agosto de 2026, en estas efemérides repasamos un día como hoy con hechos históricos y nacimientos destacados de la historia.

Qué se festeja este 3 de agosto

El 3 de agosto se celebra el Día Internacional de la Planificación Familiar. La Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsa este para reflexionar sobre la importancia del control de la natalidad y concientizar en el uso de los métodos anticonceptivos.

Eventos históricos que ocurrieron un 3 de agosto

1958. El submarino nuclear "Nautilus" alcanza el Polo Norte geográfico tras una travesía bajo el casquete polar. La misión evidenció el valor estratégico de este tipo de buques en el contexto de la Guerra Fría y marcó un hito entre las efemérides navales del siglo XX.

1882. Estados Unidos dicta una ley que limita el ingreso de inmigrantes pobres, criminales, enfermos mentales y personas de color, en especial asiáticas. La medida quedó como uno de los hechos históricos vinculados a las políticas migratorias restrictivas del país.

1826. En Moscú tiene lugar la coronación del zar Nicolás I de Rusia. El acontecimiento se inscribe entre los hechos históricos relevantes de la monarquía rusa en el siglo XIX.

1778. Se inaugura el Teatro Scala de Milán con la ópera "Europa Reconocida", de Antonio Salieri. La apertura del célebre coliseo italiano se mantiene entre las efemérides culturales más recordadas.

1692. En la Batalla de Steinkerque, durante la Guerra de los Nueve Años, el mariscal francés François-Henri de Montmorency vence a Guillermo III de Orange. El episodio fue parte de la disputa entre Francia y la Liga de Augsburgo por el control territorial en Europa.

1492. Cristóbal Colón zarpa del puerto de Palos en su primer viaje trasatlántico, al mando de la Niña, la Pinta y la Santa María. La expedición, que buscaba una ruta hacia la India por el oeste, figura entre los hechos históricos más trascendentes de la expansión marítima europea.

Cristóbal Colón.

1347. La ciudad francesa de Calais se rinde al ejército inglés después de un año de asedio. Desde entonces permaneció en manos inglesas hasta 1558, en un episodio central de la confrontación entre ambos reinos.

881. El rey Luis III obtiene en Francia la victoria sobre los invasores vikingos en la batalla de Saucourt-en-Vimeu. El enfrentamiento quedó reflejado en el poema "Ludwigslied", considerado el primer poema histórico en lengua alemana.

435. Nestorio, ex patriarca de Constantinopla, es enviado al exilio por orden del emperador Teodosio II a un monasterio en Egipto. Su doctrina, el nestorianismo, había sido declarada herética por el Concilio de Éfeso.

Quiénes nacieron un 3 de agosto

1924. Nace en Baltimore el novelista estadounidense Leon Uris, autor de obras como "Éxodo" y "Topaz". Su producción literaria lo convirtió en uno de los nacimientos destacados dentro de las efemérides culturales del siglo XX.

1904. Nace en Millville, Estados Unidos, Clifford Donald Simak, escritor de ciencia ficción y autor de "Estación de tránsito". Su trayectoria ocupa un lugar reconocido entre los nacimientos vinculados a la literatura fantástica.

1904. Nace en Durango la actriz mexicana Dolores del Río, figura central del cine mexicano de la Edad de Oro y de Hollywood en la era muda y los inicios del sonoro. Su carrera la ubicó entre las grandes divas del cine en habla hispana.

1811. Nace en Halifax el inventor estadounidense Elisha Graves Otis, pionero en la construcción de ascensores mecánicos. Su desarrollo de un dispositivo de seguridad resultó decisivo para la expansión de los ascensores y de los rascacielos.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.