¿Qué se celebra hoy, lunes 23 de marzo de 2026 alrededor del mundo? Las efemérides de esta jornada

Al comenzar un nuevo día, en este caso el lunes 23 de marzo, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Qué conmemoraciones hay los 23 de marzo alrededor del mundo

Día Mundial del Ascensor, celebrado el 23 de marzo, es una fecha destinada a reconocer la importancia de este indispensable medio de transporte vertical en nuestra vida cotidiana. Desde su invención, el ascensor ha sido clave en la modernización de las ciudades, facilitando el acceso a edificios de múltiples plantas y mejorando la movilidad de las personas. Este día tiene como objetivo destacar la historia, la evolución y el impacto de los ascensores en la sociedad.

La historia y evolución del ascensor

El primer ascensor se remonta al siglo XIX, aunque el concepto de transporte vertical existe desde la antigüedad, con dispositivos rudimentarios como las poleas. Sin embargo, el ascensor tal como lo conocemos hoy en día fue inventado por Elisha Otis en 1852, quien desarrolló un sistema de seguridad que prevenía el descenso accidental del ascensor. Esto revolucionó la construcción de edificios altos y permitió la expansión de las ciudades, haciendo más accesibles los pisos superiores.

A lo largo de los años, los ascensores han evolucionado tecnológicamente, pasando de ser operados manualmente a sistemas automáticos que facilitan su uso. Además, han mejorado en términos de seguridad, eficiencia energética y comodidad, adaptándose a las necesidades de las modernas infraestructuras urbanas. Hoy en día, los ascensores son fundamentales en edificios residenciales, comerciales, hospitales, centros de oficinas y otros espacios de gran altura.

Ascensor. Foto: Freepik.

Sucesos históricos que ocurrieron un 23 de marzo

2011: Los sirios, que días atrás se unieron a la ola de protestas que comenzaron en Túnez y Egipto con manifestaciones contra el Gobierno de Bashar Al Asad exigiendo el fin del estado de emergencia que estuvo en vigor desde 1963, el cese de la corrupción y un mayor pluralismo político, se manifestaron para mostrar su solidaridad con los seis civiles fallecidos anoche por disparos de las fuerzas de seguridad y, al marchar hacia Deraa desde localidades cercanas, fueron víctimas de los disparos de la policía que causaron varios muertos.

2001: La estación espacial soviética rusa "Mir" (que significa Paz), se precipitó tras 15 años de servicio, en el Océano Pacífico Sur, cumpliendo con creces sus expectativas. Inicialmente fue diseñada para estar solo 5 años en órbita.

1983: El presidente estadounidense Ronald Reagan desveló planes para combatir una eventual guerra nuclear desde el espacio. Su plan, la Iniciativa de Defensa Estratégica (SDI), propuso un escudo defensivo que, con el uso de tecnología láser o mediante un haz de partículas, "interceptaría y destruiría" los misiles enemigos que se desplazaran a través del espacio.

Ronald Reagan.

1982: En Guatemala, Romeo Lucas fue derrocado por un golpe de estado militar, instaurando en el poder a una junta encabezada por el general Efraín Ríos Montt.

1976: Entró en vigor el "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos" adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, que incorporó casi todos los instrumentos internacionales de derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948.

1965: Desde Cabo Cañaveral, la NASA lanzó el Gemini 3, el primer vuelo espacial con dos astronautas (Gus Grissom y John Young). El programa Gemini fue puente entre el Mercury, que llevó un tripulante y el Apollo, que llevaría tres con el objetivo de llegar a la Luna.

1879: En Calama, Bolivia, tuvo lugar la batalla de Calama, primer enfrentamiento armado de la Guerra del Pacífico entre el ejército chileno y fuerzas civiles bolivianas. Después de varias horas de combate, las tropas chilenas pusieron fin a la resistencia boliviana. Su superioridad numérica fue determinante. La contienda dejó 20 bolivianos y 7 chilenos muertos.

1860: En Japón, xenófobos del clan "Mito" que se opusieron a cualquier apertura exterior, asesinaron al poderoso consejero Li Naosuke por firmar tratados comerciales y de amistad con potencias extranjeras.

1857: En los almacenes E.V. Haughwout & Company de Nueva York, situados en el número 488 de la calle Broadway, se inauguró el primer ascensor del mundo de tracción mecánica, construido por Elisha Graves Otis. El invento estuvo propulsado por una máquina de vapor en un edificio de cinco plantas que permitió elevar hasta seis personas a una velocidad de unos doce metros por minuto. Su éxito fue tal que en 1873 hubo más de 2.000 ascensores Otis presentes en edificios de oficinas, hoteles y centros comerciales de Estados Unidos.

1849: En la batalla de Novara (Italia) el mariscal de campo austríaco Radetzky, logró una decisiva victoria sobre las tropas independentistas italianas de la Lombardía.

1806: En Estados Unidos, después de llegar al océano Pacífico en canoa, a caballo y a pie, los exploradores Lewis y Clark y sus expedicionarios emprendieron el viaje de regreso. El objetivo había sido hallar una ruta al océano Pacífico que permitiera trasladar gente y mercancías de costa a costa. A su regreso en septiembre a San Luis habrán recorrido casi 13.000 kilómetros y habrán empleado tres años de sus vidas.

1766: Durante el domingo de Ramos en Madrid (España), tuvo lugar el llamado "motín de Esquilache", la revuelta, bajo el pretexto de la publicación de una norma municipal que regulaba la vestimenta de los madrileños, tuvo sus causas verdaderas en el hambre, las constantes subidas de precio de los productos de primera necesidad y el recelo de los españoles a los ministros extranjeros traídos por el rey Carlos III. Finalmente, el motín se saldó con el exilio forzado del Marqués de Esquilache, un napolitano favorecido por Carlos III que fue secretario de Hacienda e inspirador del edicto.

1753: En Prusia, el filósofo francés Voltaire, abandonó la corte de Federico II tras una violenta ruptura, al chocar sus avanzadas ideas con la mentalidad rígida de la sociedad prusiana.

1508: En España, el rey Fernando "el Católico" cedió a las pretensiones de Juan Díaz de Solís y Vicente Yáñez Pinzón para que estos trataran de descubrir un estrecho que pusiera en comunicación el Océano Atlántico con el que luego sería llamado Océano Pacífico. Este paso, finalmente, fue descubierto por Fernando de Magallanes el día 1 de noviembre de 1520.

Figuras de la historia que nacieron un 23 de marzo

1912: Nació en Wirsitz (actual Polonia) Werner Von Braun, ingeniero y físico alemán que desarrolló los primeros cohetes teledirigidos con combustible líquido que se convirtieron más adelante en las temibles bombas volantes V2 de los nazis. Fue capturado en 1945 por los norteamericanos y, a cambio de nacionalizarse estadounidense y trabajar para la NASA como responsable de los programas de los cohetes "Saturno", con los que EE.UU. llegó a la Luna en la década de los 60 del siglo XX, se le eximió de culpa por su pasado nazi.

1900: Nació en Frankfurt, Alemania, Erich Fromm, destacado psicólogo social, psicoanalista y humanista alemán, uno de los principales renovadores de la teoría y práctica psicoanalítica de mediados del siglo XX.

1887: En Madrid, España, nació el pintor Juan Gris, que fue considerado uno de los maestros del cubismo junto a Picasso y Braque.

1882: Al sur de Alemania, en Erlanguen, nació Emmy Noether, que se convirtió en una matemática alemana, más tarde nacionalizada estadounidense, conocida por revolucionar los campos de la física teórica y el álgebra abstracta. Tras el ascenso de Hitler al poder, Emmy Noether tuvo que exiliarse en Estados Unidos. Albert Einstein la consideró una genio.

1769: En la pequeña aldea de Churchill (Oxfordshire, Reino Unido) nació William Smith. Fue un geólogo inglés que se interesó por los fósiles y por la manera en que las distintas rocas se superponen en estratos paralelos. Los mapas geológicos actuales se basan en los métodos que estableció en su libro “Delineación de los estratos de Inglaterra y Gales, con parte de Escocia”.

1749: Nació en Beaumont-en-Auge, Francia, Pierre Simon Laplace, astrónomo y matemático, cuya obra más conocida fue "Traité de Mécanique Céleste", compendio de toda la astronomía conocida en su época, enfocada de manera totalmente analítica.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.