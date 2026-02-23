Qué se celebra hoy, lunes 23 de febrero de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Al comenzar un nuevo día, en este caso el lunes 23 de febrero, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Qué se celebra este 23 de febrero

Día del Emperador de Japón, celebrado el 23 de febrero, es una fecha importante en el calendario japonés, ya que conmemora el cumpleaños del actual emperador de Japón, Naruhito. Este día es una oportunidad para honrar a la figura del emperador y reflexionar sobre la tradición y la historia de la monarquía japonesa, una de las más antiguas del mundo.

Sucesos históricos que ocurrieron un 23 de febrero

1981: En España, el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, llevó a cabo un golpe de Estado al asaltar el Congreso de los Diputados durante la sesión de votación para la investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno. Esta intentona fracasó al día siguiente tras mantener secuestrados durante unas horas a los diputados en el Congreso. Posteriormente, Tejero fue procesado y condenado a 30 años de reclusión por un delito de rebelión militar consumado, con agravante de reincidencia.

1959: En un fugaz espejismo de acabar con la "Guerra Fría", el premier británico Harold Macmillan, fue recibido en Moscú por Kruschev para hablar de paz.

1945: Seis soldados estadounidenses izaron la bandera norteamericana sobre el monte Suribachi, en la isla nipona de Iwo Jima, en el transcurso de la II Guerra Mundial. La foto, icono de esta terrible Guerra, dio la vuelta al mundo.

1934: En Bélgica ascendió al trono Leopoldo III, bajo cuyo reinado los nazis invadieron el país sin apenas resistencia.

1847: En el Puerto de la Angostura (México), tuvo lugar el desenlace de la batalla de Buena Vista iniciada el día anterior, en la que Estados Unidos, en su lucha por la posesión de Texas, venció a México tras dos días de duros combates. Todo apuntaba a un probable triunfo mexicano, pero, sorprendentemente y en los últimos instantes, el General mexicano Santa Anna dio la orden de retirada inmediata en plena noche hacia San Luis de Potosí, convirtiendo lo que con seguridad hubiera sido un empate táctico en derrota estratégica.

1839: El inventor estadounidense Charles Goodyear descubrió por casualidad el proceso de vulcanización, al colocar en su estufa un trozo de hule mezclado con azufre. Con el calor, el caucho modificó sus características, dando respuesta al problema de cómo hacer de él un producto elástico y a la vez consistente. El proceso para la fabricación de neumáticos y otras muchas aplicaciones acabó de ver la luz.

1836: Durante la guerra por la independencia de Texas, las tropas del general mexicano Antonio López de Santa Anna iniciaron el asedio de la fortaleza de "El Álamo", que fue tomada 13 días más tarde, muriendo 183 soldados tejanos, entre los que se encontraba el mítico Davy Crockett, por lo que se convirtió en símbolo de resistencia heroica.

1765: El químico y físico inglés Henry Cavendish descubrió el hidrógeno, determinando la composición de la atmósfera terrestre.

1455: Según algunas fuentes, en esta fecha se terminó la primera impresión de La Biblia de Gutenberg, aunque no está del todo claro. A partir de aquí, el nuevo invento de la imprenta se extendió rápidamente desde el valle del Rin a toda Europa. Los empleados de Johannes Gutenberg se encargaron de enseñar a otros artesanos europeos, que estaban dispuestos a aprender el novedoso oficio de impresor.

Figuras de la historia que nacieron un 23 de febrero

1685: Nació en Halle (Alemania), el compositor, nacionalizado inglés, George Friedrich Haendel, figura prominente de la música del barroco tardío. Entre sus numerosas y exquisitas obras, tal vez se pueda resaltar "El Mesías".

1633: Nació en Londres (Reino Unido) Samuel Pepys, quien fue administrador naval y miembro del parlamento inglés, célebre sobre todo por su Diario escrito entre 1660 y 1669, que se convirtió en una de las fuentes primarias más importantes del período de la Restauración inglesa, en la que narró importantes sucesos de la época tales como la Gran Peste de 1665 o el Gran Incendio que asoló Londres en 1666, así como intrigas palaciegas y detalladas descripciones de la vida cotidiana y de su propia existencia doméstica.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.