Qué se celebra hoy, lunes 22 de junio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, lunes 22 de junio de 2026, esta selección de efemérides reúne algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados ocurridos un día como hoy. En esta fecha, las efemérides permiten repasar acontecimientos relevantes de distintas épocas de la historia.

Qué se celebra este 22 de junio

El 22 de junio se celebra el Día Mundial del Volkswagen Escarabajo (Beetle), un ícono de la industria automotriz. La fecha fue elegida porque un 22 de junio de 1934 se firmó el contrato para el desarrollo de este vehículo. Es un día de reunión para coleccionistas y fanáticos de este auto clásico que marcó una época en la cultura popular.

Escarabajo de Wolkswagen.

Eventos históricos que ocurrieron un 22 de junio

1981. En el Congreso de los Diputados de España se aprueba la Ley de Divorcio presentada por la UCD de Leopoldo Calvo Sotelo, en uno de los cambios legislativos más relevantes de la transición democrática española.

1941. Alemania inicia la Operación Barbarroja y rompe el tratado de no agresión con la Unión Soviética. La ofensiva abre el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial y marca un punto decisivo en el desarrollo del conflicto.

1940. El general Henri Pétain firma un armisticio con Alemania que habilita la ocupación de gran parte del territorio francés. El acuerdo dará paso al posterior establecimiento del régimen de Vichy durante la guerra.

1898. Unos 6.000 soldados de Estados Unidos desembarcan cerca de Santiago de Cuba, en el marco de la guerra hispano-estadounidense. La maniobra fortalece la ofensiva sobre una zona estratégica del Caribe.

1633. Galileo Galilei comparece ante el Tribunal de la Inquisición en Roma y abjura de sus teorías astronómicas. El episodio se convirtió en uno de los hechos históricos más recordados del conflicto entre ciencia y poder religioso.

1372. La escuadra castellana derrota a la inglesa frente a las costas de La Rochelle, en Francia. La victoria resulta decisiva para el control de rutas comerciales y consolida el poder naval del Reino de Castilla.

168 a. C.. La legión romana comandada por Paulo Emilio vence a las falanges macedonias del rey Perseo en la Batalla de Pidna, en Grecia. El resultado señala el fin de la monarquía macedonia y afianza la expansión de Roma en el mundo helénico.

217 a. C.. En la Batalla de Rafia, en Palestina, Ptolomeo IV Filopator derrota a Antíoco III el Grande por el control de Celesiria. El enfrentamiento fue clave en la disputa territorial entre Egipto y el reino seléucida.

Quiénes nacieron un 22 de junio

1900. Nace en Gelnhausen, Alemania, Oskar Fischinger, artista y realizador vinculado a la animación experimental. Su obra, asociada a la geometría y la música, lo convertiría en una referencia central de la creación audiovisual del siglo XX.

1898. Nace en Osnabrück, Alemania, el escritor Erich Maria Remarque, autor de "Sin novedad en el frente". Su nombre quedó ligado a una de las novelas más influyentes sobre la experiencia de la guerra.

1887. Nace en Londres Sir Julian Huxley, biólogo y filósofo inglés. Su trabajo tuvo amplia influencia en el desarrollo de la embriología moderna y en la reflexión científica de su tiempo.

1777. Nace en Foxford, Irlanda, Guillermo Brown, quien más tarde se naturalizaría en la República Argentina. Se convertiría en una figura decisiva de la independencia y en referente de la escuadra del Río de la Plata.

1767. Nace en Potsdam, Alemania, Wilhelm von Humboldt, erudito y hombre de Estado. Fue uno de los fundadores de la Universidad de Berlín y una figura destacada en educación y teoría política.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.