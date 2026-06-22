OEA, “lista” para apoyar comicios en Venezuela

La Organización de los Estados Americanos (OEA) aseguró ayer estar preparada para dar apoyo en un eventual “proceso de transición hacia elecciones” en Venezuela.

“Hemos conversado sobre ello. Estamos en debates. Venezuela sigue siendo país miembro”, señaló el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, desde Panamá en base a la traducción ofrecida por el organismo.

Estados Unidos sentó el pasado jueves en una mesa de negociación al Parlamento opositor de 2015, que defiende su continuidad, y al actual Legislativo chavista en un intento por acelerar la transición en Venezuela después de casi seis meses de la captura del ahora presidente depuesto Nicolás Maduro.

La Administración de Donald Trump anunció un plan para Venezuela, luego de la captura de Maduro en enero pasado, que consiste en una primera etapa de estabilización, otra de recuperación y finalmente la de transición.

El sector mayoritario de la oposición y sus líderes, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, han propuesto una negociación “seria, firme y responsable” con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y con el acompañamiento de Washington para “restaurar la democracia” a través de una elección presidencial.

EFE