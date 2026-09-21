Qué se celebra hoy, lunes 21 de setiembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Para quienes buscan qué se celebra hoy, lunes 21 de setiembre de 2026, esta selección de efemérides reúne algunos de los principales hechos históricos y nacimientos ocurridos un día como hoy. Estas efemérides permiten repasar acontecimientos relevantes de distintas épocas de la historia.

Qué se conmemora este 21 de setiembre

El 21 de setiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, una jornada proclamada en 1994 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y respaldada por Alzheimer's Disease International (ADI), cuya fecha se fijó durante la inauguración de la conferencia anual de la ADI en Edimburgo, coincidiendo con el décimo aniversario de la organización. Desde 2012, setiembre se consolidó también como el Mes Mundial del Alzheimer, con 30 días de acciones coordinadas a nivel global para visibilizar la enfermedad, reducir el estigma, promover la detección temprana y apoyar a pacientes y cuidadores.

Eventos históricos que ocurrieron un 21 de setiembre

2009. En Honduras, tras el regreso sorpresa del presidente derrocado Manuel Zelaya, que se refugia en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, el gobierno golpista decreta el toque de queda y anuncia el cierre de los aeropuertos. Al mismo tiempo, solicita a Brasil la entrega de Zelaya.

2003. La sonda Galileo, lanzada al espacio en 1989 y dedicada durante casi ocho años a orbitar Júpiter, llega a su fin al ser enviada en su última misión a la atmósfera del planeta. La nave queda destruida por la enorme presión atmosférica del gigante gaseoso.

1954. Se bota el submarino Nautilus, de la Armada de Estados Unidos, primer navío de propulsión nuclear del mundo. Su desarrollo marca un cambio tecnológico en la navegación militar al permitir largas inmersiones sin necesidad de aire para el funcionamiento de sus motores.

1821. El Ejército Trigarante entra en Ciudad de México y consolida definitivamente la independencia de México tras derrotar a las fuerzas españolas. Días después se firmará el Acta de Independencia y se proclamará en todo el país.

1810. En Venezuela, la Casa de Estudios de San Buenaventura de Mérida recibe formalmente el nombre de Universidad al ser fundada como Real Universidad de San Buenaventura de Mérida. La institución es el origen de la actual Universidad de Los Andes.

1808. En Montevideo se produce una de las primeras señales de sublevación de las colonias americanas contra España con la reunión de un Cabildo abierto. De esa instancia surge la llamada Junta del Año VII, en rechazo a la autoridad de Buenos Aires.

1794. Regresa a Cádiz la expedición político-científica de Alejandro Malaspina tras más de cinco años de viaje. La misión estudió buena parte de las posesiones españolas en Asia y América con fines científicos y de desarrollo.

1792. La Convención Nacional proclama la Primera República Francesa luego de la destitución de Luis XVI como rey de Francia. El hecho representa uno de los grandes hitos políticos de Europa en la era contemporánea.

1721. En Cuba, los frailes dominicos fundan la Universidad de La Habana con el nombre de Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo. Con el tiempo, la institución se convertirá en uno de los centros de enseñanza superior más relevantes de la región.

1697. Se firma en Ryswick, en Holanda, el acuerdo que pone fin a la guerra de la Liga de Habsburgo. El tratado cierra un conflicto europeo clave entre Francia y sus adversarios sin imponer pérdidas decisivas a Luis XIV.

1676. En Roma es elegido papa Inocencio XI tras el cónclave convocado luego de la muerte de Clemente X. Su pontificado quedará marcado por tensiones con los jesuitas y por su enfrentamiento con el absolutismo francés.

1526. Un grupo de españoles encabezado por Bartolomé Ruiz funda la aldea de San Mateo, actual ciudad de Esmeraldas, en el actual territorio de Ecuador. La fundación se produce durante las expediciones hacia el sur en busca del Imperio inca.

672. Wamba es forzado por la nobleza a aceptar el trono visigodo tras la muerte de Recesvinto. Su reinado sería uno de los últimos momentos de fortaleza del reino visigodo antes del inicio de su decadencia.

Quiénes nacieron un 21 de setiembre

1934. En Montreal nace Leonard Cohen, poeta, novelista y cantautor canadiense. Su obra lo convertiría en una figura central de la canción de autor y en uno de los nombres más influyentes del folk de las décadas de 1960 y 1970.

1895. Nace en Murcia Juan de la Cierva, inventor del autogiro y precursor del helicóptero. Su aporte técnico fue decisivo para la evolución de la aeronáutica en el siglo XX.

1874. En Cheltenham nace Gustav Holst, compositor británico reconocido especialmente por la suite sinfónica The Planets. Su producción también destacó por la impronta coral y espiritual de varias de sus obras.

1866. Nace en Bromley Herbert George Wells, conocido como H. G. Wells, escritor británico de referencia en la literatura de ciencia ficción. Entre sus obras más conocidas se encuentran La máquina del tiempo, El hombre invisible y La guerra de los mundos.

1452. En Ferrara nace Girolamo Savonarola, predicador y reformista italiano conocido como el monje negro. Su figura tendría fuerte influencia en la vida religiosa y política de la Italia de su tiempo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.