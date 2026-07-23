Qué se celebra hoy, jueves 23 de julio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, jueves 23 de julio de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más relevantes ocurridos un día como hoy. En esta selección de efemérides se destacan acontecimientos políticos, deportivos y culturales que marcaron esta fecha en distintos momentos de la historia.

Qué se celebra este 23 de julio

Cada 23 de julio se recuerda en Uruguay el nacimiento de Elmer Salmon, la primera persona en obtener un título de Doctor en Medicina Veterinaria otorgado en los Estados Unidos. Nació el 23 de julio de 1850 en Mount Olive, Nueva Jersey, y se formó en la Universidad de Cornell, relata el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

En 1907, Salmon se mudó a Uruguay para hacerse cargo de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República hasta 1912. Falleció dos años después, el 30 de agosto de 1914.

El género de bacterias patógenas Salmonella fue nombrado en honor al doctor Salmon por iniciativa de Theobald Smith, un investigador que logró aislar por primera vez este microorganismo mientras analizaba la peste porcina clásica. Con el tiempo, se comprobó que dicha enfermedad no era bacteriana, sino que tenía origen viral.

Daniel Elmer Salmon. Foto: Wikimedia Commons.

Eventos históricos que ocurrieron un 23 de julio

2021: Con un año de retraso y sin público por la pandemia de covid-19, se inauguraron en Tokio, Japón, los XXXII Juegos Olímpicos de la Era Moderna. En esa edición participaron 205 países y más de 11.000 atletas en una cita deportiva atravesada por las restricciones sanitarias.

Juegos Olímpicos de Tokio. ATHIT PERAWONGMETHA

1974: En Grecia se derrumbó el gobierno militar y el ex primer ministro conservador Constantino Karamanlis fue invitado a regresar de su exilio en París. Su retorno fue leído como el inicio del proceso de recuperación democrática, que meses después se consolidó con elecciones libres y cambios institucionales de fondo.

1958: El submarino estadounidense Nautilus SSN 571, primero de propulsión nuclear en el mundo, partió desde Pearl Harbor con el objetivo de alcanzar el Polo Norte bajo el hielo. La travesía se convertiría en un hito de la navegación y de la tecnología militar de mediados del siglo XX.

1952: En Egipto, el general Naguib encabezó un golpe de Estado que forzó la abdicación del rey Faruk y abrió el camino hacia la república. El movimiento alteró de forma decisiva el escenario político egipcio y preparó el ascenso posterior de Gamal Abdal Nasser.

1840: En Brasil, el Parlamento declaró mayor de edad a Pedro II y puso fin a la regencia, lo que le permitió asumir el gobierno como emperador. Su largo mandato quedaría asociado a una etapa de consolidación política y de desarrollo económico para el país.

1230: En el Monasterio de Montecasino, en Italia, se firmó la Paz de San Germano entre el papa Gregorio IX y el emperador Federico II. El acuerdo puso fin de manera temporal a sus enfrentamientos y estableció concesiones sobre Sicilia y varios lugares sagrados bajo tutela papal.

Quiénes nacieron un 23 de julio

1892: Nació en Harar, en la actual Etiopía, Haile Selassie, último emperador etíope entre 1930 y 1974. Su figura tuvo un peso central en la política africana del siglo XX y también adquirió una dimensión simbólica para el movimiento rastafari.

1888: Nació en Chicago, Estados Unidos, Raymond Chandler, guionista y escritor clave de la novela negra. Fue el creador del detective ficticio Philip Marlowe, uno de los personajes más influyentes del género policial en la literatura contemporánea.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.