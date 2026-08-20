Qué se celebra hoy, jueves 20 de agosto de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Para quienes buscan saber qué se celebra hoy, jueves 20 de agosto de 2026, esta selección de efemérides reúne un día como hoy con hechos históricos y nacimientos relevantes ocurridos en esta fecha, con un repaso claro por las efemérides más destacadas de la jornada.

Esto se festeja cada 20 de agosto

El 20 de agosto de 1825 se inaugura la Honorable Sala de Representantes de la Provincia Oriental. La fecha significó un hito fundamental en el proceso político para la independencia de la República Oriental del Uruguay.

Aquella histórica jornada en la villa de la Florida reunió a los representantes de las catorce localidades, constituyendo el marco donde pocos días después se declararían las leyes fundamentales de 1825. Actualmente es recordado como el hito que estableció el nacimiento de la organización jurídica del Estado Uruguayo.

Cuadro de Eduardo Amézaga, representación del congreso celebrado en la Villa de la Florida en 1825. Foto: Darwin Borrelli.

Eventos históricos que ocurrieron un 20 de agosto

2023. En Sídney, Australia, la selección española de fútbol femenino ganó su primer Mundial al vencer 1-0 a Inglaterra, en un hito deportivo que además quedó asociado al avance de los derechos de las mujeres y la igualdad.

1977. Desde Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos lanzó la sonda espacial Voyager 2, una misión clave en la exploración del sistema solar exterior tras su paso por Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

1975. En Estados Unidos fue lanzada la sonda robótica Viking 1, destinada a explorar la superficie de Marte. La misión se convertiría en una referencia para el estudio del planeta rojo y sus características geológicas.

1940. En México, Leon Trotsky fue atacado con un piolet por Ramón Mercader, en uno de los episodios políticos más impactantes del siglo XX vinculado a las disputas surgidas tras la Revolución Rusa.

Leon Trotsky.

1914. En el contexto de la Primera Guerra Mundial, las fuerzas alemanas ocuparon Bruselas y Lieja, consolidando su avance en Bélgica y acercándose en las semanas siguientes a las puertas de París.

1865. Prusia y Austria firmaron en el valle de Gastein la Convención de Gastein, acuerdo por el que se repartieron la administración de Schleswig y Holstein, una decisión que profundizó las tensiones entre ambas potencias.

1820. Desde Valparaíso zarpó la expedición militar dirigida por José de San Martín con el Ejército Libertador del Perú, una campaña decisiva en el proceso de independencia peruana y sudamericana.

1739. Mediante Real cédula fue refundado el virreinato de Santa Fe o Nueva Granada, estructura administrativa que abarcó territorios de la actual Venezuela, Colombia y Ecuador.

636. A orillas del río Yarmuk comenzó la batalla entre fuerzas árabes y el ejército bizantino, un enfrentamiento decisivo que abrió paso a la expansión islámica por Siria, Palestina, Egipto y Mesopotamia.

Quiénes nacieron un 20 de agosto

1890. Nació en Providence, Estados Unidos, Howard P. Lovecraft, escritor fundamental de la literatura de terror y ciencia ficción, reconocido por la creación del universo narrativo de los Mitos de Cthulhu.

1833. Nació en North Bend, Ohio, Benjamin Harrison, político republicano que se convertiría en el vigésimo tercer presidente de Estados Unidos entre 1889 y 1893.

1779. Nació en la provincia sueca de Östergötland Jön Jacob von Berzelius, químico considerado uno de los padres de la química moderna e impulsor de los símbolos de los elementos químicos.

1778. Nació en Chillán Bernardo O'Higgins, político y militar chileno, figura central en la independencia de Chile y uno de los grandes Libertadores de América.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.