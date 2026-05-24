Qué se celebra hoy, domingo 24 de mayo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, domingo 24 de mayo de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con una selección de hechos históricos y nacimientos que dejaron su huella en la historia.

Qué se conmemora este 24 de mayo

Cada 24 de mayo se celebra el Día Europeo de los Parques, una iniciativa de la Federación Europarc para recordar la importancia de las áreas protegidas en la conservación de la biodiversidad. Aunque de origen europeo, la fecha ha cobrado relevancia internacional para promover el contacto de las personas con la naturaleza y la protección de los paisajes naturales.

Eventos históricos que ocurrieron un 24 de mayo

1941. El crucero de batalla británico Hood resulta hundido en combate con el acorazado alemán Bismarck. El episodio se convirtió en uno de los hechos históricos más recordados de la Segunda Guerra Mundial por su impacto en la marina británica.

1883. En Estados Unidos se inaugura el Puente de Brooklyn, tras 14 años de obras. La estructura, diseñada por John August Roebling y completada bajo la dirección de Washington Roebling, fue considerada la mayor de su tipo hasta entonces y marcó un hito de la ingeniería.

Puente de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Foto: archivo El País

1844. Samuel Morse emite el primer mensaje telegráfico entre Washington y Baltimore, luego de completarse la primera línea telegráfica. El avance abrió una nueva etapa en las comunicaciones y figura entre las efemérides tecnológicas más relevantes.

1823. El ejército de los llamados "Cien Mil Hijos de San Luis", bajo el mando de Luis Antonio de Borbón, entra en Madrid. La acción debilitó al ejército constitucional y alteró de forma decisiva el escenario político español de la época.

1822. Tiene lugar la Batalla de Pichincha, en las cercanías de Quito, en el marco de la Guerra de Independencia Hispanoamericana. La victoria de las tropas independentistas comandadas por Antonio José de Sucre fue clave para la emancipación del territorio vinculado a la Gran Colombia.

1571. Los tártaros de Crimea incendian Moscú en respuesta a los intentos expansionistas de Iván IV. El fuego, avivado por el viento, arrasó gran parte de la ciudad y dejó en pie únicamente el Kremlin, protegido por sus murallas de piedra.

1337. Felipe VI de Francia arrebata Guyena a los ingleses, en un hecho que se considera el inicio de la Guerra de los Cien Años. Este conflicto enfrentó durante más de un siglo a dos de las grandes potencias europeas del período.

1215. El llamado "Ejército de Dios y de su Santa Iglesia" entra en Londres con apoyo popular y presiona al rey Juan sin Tierra. La crisis derivaría semanas más tarde en la firma de la Carta Magna, uno de los documentos más influyentes de la historia política occidental.

Quiénes nacieron un 24 de mayo

1941. Nace en Duluth, Minnesota, Robert Allen Zimmerman, conocido mundialmente como Bob Dylan. Cantautor y poeta, se transformó en una figura central de la música popular contemporánea y obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 2016.

Bob Dylan (Archivo El País)

1819. Nace en Londres Victoria, futura reina del Reino Unido e Irlanda. Su extenso reinado dio nombre a la era victoriana, asociada a la expansión británica y a un período de fuerte desarrollo económico y político.

1743. Nace en las proximidades de Neuchâtel Jean-Paul Marat, periodista y político de la Revolución Francesa. Fue una de las figuras más influyentes del sector popular revolucionario en uno de los procesos decisivos de la Europa moderna.

1686. Nace en Danzig, actual Gdansk, Daniel G. Fahrenheit, físico alemán e inventor de la escala termométrica que lleva su apellido. Su aporte resultó fundamental para la medición de la temperatura y el desarrollo de instrumentos científicos.

15 a. C. Nace en Roma Julio César Germánico, noble y comandante romano conocido como Germánico. Integrante de la dinastía julio-claudia, tuvo un papel destacado en la administración y pacificación de territorios del Imperio romano.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.