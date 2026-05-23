Qué se celebra hoy, sábado 23 de mayo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si buscás qué se celebra hoy, sábado 23 de mayo de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy en la historia, con una selección de hechos históricos y nacimientos relevantes ocurridos en esta fecha.

Qué se festeja este 23 de mayo

El Día del Estudiante en México se celebra cada 23 de mayo como una fecha para reconocer la labor, el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes en todos los niveles educativos. Esta fecha fue elegida para conmemorar la importancia de la educación y el papel fundamental que desempeñan los estudiantes en el futuro del país. Además, es un día para reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades que enfrenta el sistema educativo mexicano.

Eventos históricos que ocurrieron un 23 de mayo

2008. En Brasilia se constituye formalmente la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur, y se firma el tratado constituyente del organismo. La comunidad política y económica quedó integrada por los doce países sudamericanos, con sede de la Secretaría General en Quito y del Parlamento Suramericano en Cochabamba.

1951. China oficializa la anexión del Tíbet como región autónoma mediante la firma del acuerdo de los "Diecisiete Puntos". El hecho dio lugar a un movimiento por la independencia tibetana encabezado por el Dalai Lama, referente de la resistencia no violenta.

1618. En Praga, un grupo de nobles bohemios irrumpe en el Palacio Real y arroja por una ventana a dos gobernadores imperiales y a un secretario. El episodio, conocido como la defenestración de Praga, fue una consecuencia de la política anticheca del emperador Matías.

1568. Tiene lugar la Batalla de Heiligerlee, considerada la primera de la Guerra de los Ochenta Años. El enfrentamiento marcó el inicio del conflicto entre las Provincias de los Países Bajos y la Corona española en la búsqueda de la independencia neerlandesa.

1533. Ana Bolena es coronada reina de Inglaterra, después de su casamiento con Enrique VIII. Su ascenso al trono se produjo en medio de la ruptura del monarca con Catalina de Aragón y de una fuerte tensión política y religiosa.

Ana Bolena Foto: Wikicommons

1430. Juana de Arco cae prisionera del duque de Borgoña, aliado de los ingleses, que luego la entrega a sus enemigos. Su captura fue un episodio decisivo dentro de la Guerra de los Cien Años y antecedió al proceso que enfrentó en Rouen.

Quiénes nacieron un 23 de mayo

1707. Nace en Rashult, Suecia, Carl von Linneo, médico y naturalista considerado fundador de la taxonomía moderna. Su trabajo permitió sistematizar la clasificación de los seres vivos mediante una nomenclatura rigurosa que resultó clave para la botánica descriptiva.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.