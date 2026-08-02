Qué se celebra hoy, domingo 2 de agosto de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, domingo 2 de agosto de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más relevantes de un día como hoy. La fecha ofrece episodios políticos, militares y culturales que forman parte de la historia.

Qué se festeja este 2 de agosto

El 2 de agosto pero del año 2005 Lionel Messi fue convocado por primera vez a la selección argentina . Fue incluido dentro de una lista presentada por el entonces entrenador de la albiceleste, José Nestor Pekerman, para una serie de amistosos. Su debut fue 15 días más tarde, en la ciudad de Budapest, ante la selección de Hungría. El rosarino haría su debut en el segundo tiempo y sería expulsado tan solo 43 segundos después de su ingreso.

Un joven Lionel Messi en la selección argentina. Foto: AFP.

Eventos históricos que ocurrieron un 2 de agosto

1990. Unidades mecanizadas del ejército iraquí, cumpliendo órdenes de Saddam Hussein, invaden y ocupan Kuwait. El episodio marcó el inicio de una grave crisis internacional en Medio Oriente y se convirtió en uno de los hechos históricos más recordados de un día como hoy.

1984. China y Gran Bretaña llegan a un acuerdo para la descolonización de Hong Kong, colosal centro financiero, que tendrá lugar en 1997. El entendimiento fijó las bases para la transferencia del territorio tras 155 años de cesión acordados en 1842.

1934. Adolf Hitler, hasta entonces canciller, se convierte en líder único de Alemania tras la muerte del presidente Paul von Hindenburg. Con este paso quedaron desmantelados los últimos vestigios del sistema democrático alemán.

1915. En plena Revolución mexicana, los constitucionalistas dirigidos por Pablo González toman definitivamente la Ciudad de México. El avance consolidó una etapa clave dentro del conflicto político y militar.

1869. En Plauen, cerca de Dresde, en Alemania, mueren 269 mineros que trabajaban en las profundidades de una mina. El caso quedó registrado entre las tragedias laborales más impactantes de su tiempo.

1858. Gran Bretaña endurece su control sobre la India tras la rebelión de los cipayos. El gobierno del territorio deja de estar en manos de la Compañía de las Indias Orientales y pasa directamente a la Corona británica.

1802. En Francia, mediante una resolución del Senado, Napoleón Bonaparte se convierte en cónsul vitalicio. La decisión concentró en sus manos todo el poder político y anticipó su posterior proclamación como emperador.

1776. Comienza la firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos por 56 miembros del Congreso. Se trata de uno de los hechos históricos centrales de la formación del país norteamericano.

1492. En el puerto de Palos, España, Cristóbal Colón ordena embarcar a su tripulación en las tres naves preparadas para zarpar. La expedición, integrada por la Pinta, la Niña y la Santa María, iniciaba así el tramo previo a su viaje hacia occidente.

216 a. C. Tiene lugar la batalla de Cannas, en el marco de la Segunda Guerra Púnica, donde el ejército de Aníbal derrota de forma contundente a las milicias romanas. La confrontación dejó a Roma expuesta y desorganizada durante un tiempo.

Quiénes nacieron un 2 de agosto

1942. Nace en Lima, Perú, Isabel Allende Llona, escritora y dramaturga chilena. Entre sus obras más conocidas figuran La casa de los espíritus, Cuentos de Eva Luna, De amor y de sombra y Paula.

Foto: AFP.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.