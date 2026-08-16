Qué se celebra hoy, domingo 16 de agosto de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, domingo 16 de agosto de 2026, estas efemérides reúnen un día como hoy marcado por hechos históricos y nacimientos que dejaron huella en distintos períodos de la historia.

Esto se festeja cada 16 de agosto

El 16 de agosto del año 1856, en el departamento de Cerro Largo nació Aparicio Saravia. Fue el cuarto hijo de Francisco Saravia y Propicia Da Rosa de 13 que tuvieron en total. Caudillo y general revolucionario del Partido Nacional, que con 14 años se integró a la Revolución de las Lanzas impulsada contra el gobierno de Lorenzo Batlle. En 1885 se transformó en el máximo líder militar del Partido Nacional hasta su muerte, en Brasil en el año 1904, tras sufrir una herida en la batalla de Masoller.

Retratos de Aparicio Saravia.

Eventos históricos que ocurrieron un 16 de agosto

1863. Comienza la Guerra de Restauración en la República Dominicana, después de que Pedro Santana solicitara a España retomar el control del país. El conflicto se extenderá hasta 1865 y concluirá con la retirada de las fuerzas españolas, en una victoria que tendrá impacto en otros movimientos anticoloniales del Caribe.

1819. En Manchester, la caballería irrumpe y disuelve de forma violenta una multitudinaria asamblea de trabajadores textiles reunida en Saint Peter's Fields. La represión deja 11 muertos y alrededor de 400 heridos entre manifestantes que reclamaban representación parlamentaria y una rebaja en el precio del pan.

1570. Felipe II establece mediante una Cédula Real la Inquisición en los territorios de América. La disposición organiza la actuación del Santo Oficio en distintas audiencias del continente y fija el nombramiento de las primeras autoridades inquisitoriales en la Nueva España.

1519. Hernán Cortés y sus hombres inician su avance hacia el interior de México tras ordenar quemar sus naves. La decisión busca impedir el regreso a Cuba y cerrar la disputa con quienes consideraban terminada la expedición, forzando así la continuidad de la campaña.

963. Nicéforo II Focas es coronado emperador del Imperio Bizantino en Santa Sofía por el patriarca Polyeuctus. Su ascenso se produce tras la muerte de Romano II y marca el inicio de un nuevo período político en Constantinopla.

Quiénes nacieron un 16 de agosto

1888. Nace en Tremadoc, Gales, Thomas Edward Lawrence, conocido mundialmente como Lawrence de Arabia. Fue oficial de inteligencia británico y desempeñó un papel relevante en la estrategia árabe contra el Imperio Turco, además de sostener la causa de la independencia árabe.

1573. Nace en Graz Ana de Habsburgo, también conocida como Ana de Austria. Integrante de la nobleza austríaca, fue reina de Polonia y de Suecia tras su matrimonio con Segismundo Vasa, en un contexto de tensiones religiosas con la aristocracia protestante sueca.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.