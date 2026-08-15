Qué se celebra hoy, sábado 15 de agosto de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, sábado 15 de agosto de 2026, esta selección de efemérides reúne algunos de los acontecimientos, hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy. En la fecha del 15 de agosto, la historia ofrece episodios relevantes en distintos países y etapas.

Qué se festeja este 15 de agosto

El 15 de agosto del año 1910, la selección uruguaya de fútbol utilizó la camiseta celeste por primera vez en su historia. Fue durante un partido ante Argentina, en la cancha de Belvedere, que terminaría en victoria de los locales por 3 a 1 y con la obtención de la Copa Lipton. El tono celeste se daba en honor al River Plate FC, conocido como el viejo River de la Aduana, que había conseguido una importante victoria ante el club Alumni, de Argentina, tan solo unos meses antes y vistiendo ese color en la camiseta.

Eventos históricos que ocurrieron un 15 de agosto

2021. Después de 20 años de guerra, con la toma talibán de Kabul, prácticamente sin resistencia tras la huida del presidente Ghani y el abandono de las tropas internacionales occidentales, Afganistán se convierte en un Estado Islámico. Se trata de uno de los hechos históricos más relevantes de estas efemérides recientes.

1969. Cerca de 500.000 personas se congregan en el festival de Woodstock, en el estado de Nueva York, en busca de “tres días de paz y música”. Entre los artistas participantes figuran Ravi Shankar, Joan Baez, Santana, Janis Joplin, Creedence Clearwater Revival, The Who, Jefferson Airplane, Joe Cocker, Blood Sweat & Tears, Crosby Stills Nash & Young y Jimi Hendrix.

1960. El Congo obtiene la independencia total, con Youlou como presidente. A partir de entonces se instala un régimen autocrático y corrupto, que con los años provoca un fuerte descontento popular y un amplio movimiento de protesta contra la corrupción y la represión sindical.

1947. India y Pakistán obtienen la independencia del Reino Unido. El proceso marca un cambio decisivo en el mapa político del sur de Asia y forma parte de los grandes hechos históricos del siglo XX recordados en estas efemérides.

1914. Se inaugura oficialmente el Canal de Panamá, una obra estratégica para el comercio y la navegación mundial. Los buques que lo utilizan pasan a ahorrar unos 15.000 kilómetros de viaje, tras una construcción que demandó décadas y miles de vidas.

1540. En nombre de Francisco Pizarro, Garci Manuel de Carbajal y Juan de la Torre y Díaz Chacón fundan la Villa de la Asunción de Nuestra Señora del Valle Hermoso de Arequipa, actual Arequipa, en Perú. La ciudad se establece al pie del volcán Misti y se convierte en un centro de presencia española y criolla.

1537. Juan de Salazar y Espinosa de los Monteros funda la Muy Noble y Leal Ciudad de Nuestra Señora Santa María de la Asunción. Con el paso del tiempo, ese establecimiento permanente se convertirá en la capital de Paraguay.

1534. En París, Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús. La orden se transformará en un actor central de la Contrarreforma y en una institución de gran influencia religiosa, educativa y cultural.

1519. Pedro Arias Dávila funda la ciudad de Panamá, con una población fija de alrededor de 100 habitantes. Se constituye así en la primera ciudad permanente a orillas del océano Pacífico.

1498. Durante su tercer viaje, Cristóbal Colón descubre en el golfo de Paria, en la desembocadura del río Orinoco, la isla Margarita y Cabagua. La primera recibirá el nombre de “La Margarita” y más adelante será célebre por sus perlas.

778. La retaguardia del ejército de los francos, comandada por Roldán, es derrotada en el desfiladero de Roncesvalles por fuerzas probablemente integradas por tribus vasconas. Este episodio dará origen a la leyenda recogida en el “Cantar de Roldán”.

717. Comienza en Constantinopla el segundo asedio árabe a la ciudad, una de las mayores campañas islámicas contra el Imperio bizantino. Durante 12 meses, la capital imperial queda cercada por tierra y mar.

Quiénes nacieron un 15 de agosto

1917. Nace en Ciudad Barrios, El Salvador, Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, conocido como monseñor Romero. Fue sacerdote católico y arzobispo metropolitano de San Salvador, además de una figura destacada en la defensa de los derechos humanos.

1907. Nace en Cartagena, España, Carmen Conde, poetisa, novelista y dramaturga considerada una de las voces más relevantes de la generación del 27. Publicó más de 100 libros y en 1978 se convirtió en la primera académica de la Real Academia Española.

1771. Nace en Edimburgo, Escocia, Walter Scott, escritor y autor de “Ivanhoe”. Su obra es clave en el desarrollo de la novela histórica, género que combinó personajes ficticios con tramas y figuras de la historia.

1769. Nace en Ajaccio, Córcega, Napoleón Bonaparte. Futuro emperador de Francia, fue uno de los estrategas y conquistadores más influyentes de la historia europea, además de un impulsor de reformas administrativas y legales.

1688. Nace en Berlín Federico I de Prusia. Durante su mandato impulsó un fuerte desarrollo interno del Estado prusiano mediante una administración centralizada y medidas vinculadas a la educación primaria obligatoria.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.