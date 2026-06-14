Qué se celebra hoy, domingo 14 de junio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, domingo 14 de junio de 2026, esta selección de efemérides reúne un día como hoy marcado por hechos históricos y nacimientos que dejaron huella en distintos momentos de la historia.

Qué se conmemora el 14 de junio

El 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre. Esta fecha tiene como objetivo agradecer a los donantes voluntarios y concienciar sobre la necesidad de hacer donaciones regulares para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre y productos sanguíneos para pacientes que lo necesitan en situaciones de emergencia.

Eventos históricos que ocurrieron un 14 de junio

1982. Se produjo la rendición de las tropas argentinas en Puerto Stanley, capital de las Islas Malvinas, dos meses después del inicio de las hostilidades entre Argentina y el Reino Unido. La Guerra de las Malvinas dejó cerca de 700 argentinos muertos y algo más de 200 británicos.

1940. España ocupó Tánger, en el norte de Marruecos, con una fuerza de 4.000 hombres procedentes del Marruecos español. La incorporación de la plaza al protectorado contó con el consentimiento de Francia y el Reino Unido, en un contexto de resguardo de intereses internacionales en la zona.

1940. Las tropas nazis entraron en París, en una de las escenas más decisivas de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Pocos días más tarde, el gobierno francés encabezado por Henri Pétain firmó un armisticio con Alemania y avanzó hacia un régimen colaboracionista.

1800. El ejército francés comandado por Napoleón Bonaparte derrotó a las fuerzas austríacas en la batalla de Marengo, en el norte de Italia. El triunfo permitió a Francia retomar el control de ese territorio en una etapa clave de las guerras napoleónicas.

1789. El capitán William Bligh y 17 marinos expulsados del buque británico Bounty llegaron a las costas de Timor tras recorrer 3.600 millas en una pequeña chalupa. La travesía quedó como uno de los episodios más recordados de supervivencia marítima de su tiempo.

1777. El Segundo Congreso Continental de Estados Unidos aprobó la resolución que estableció la bandera de la nueva nación. El diseño incluía 13 franjas rojas y blancas alternadas y 13 estrellas sobre un fondo común, en representación de los estados originales.

1699. Thomas Savery presentó en la Real Sociedad de Londres la primera máquina de vapor. El invento, cuyo diseño se mantuvo en secreto de Estado, fue pensado para extraer agua de las minas y figura entre los hechos históricos que anticiparon grandes cambios tecnológicos.

1658. En las arenas de Dunkerke tuvo lugar la Batalla de las Dunas, en la que el ejército anglo-francés derrotó a las tropas españolas en los Países Bajos. La confrontación dejó una importante pérdida de hombres para España y modificó el equilibrio militar en la región.

1645. El New Model Army del Parlamento derrotó a las fuerzas del rey Carlos I en la batalla de Naseby, durante la guerra civil inglesa. La acción militar, con un papel decisivo de la caballería de Oliver Cromwell, resultó clave para el desarrollo del conflicto.

1158. Un documento conocido como "Der Augsburger Schied" registró una concesión del emperador Federico I Barbarroja para construir un puente sobre el río Isar. Ese texto contiene la primera mención del nombre de Múnich y es considerado el acta fundacional de la ciudad.

Quiénes nacieron un 14 de junio

1928. Nació en Rosario, Argentina, Ernesto "Che" Guevara, revolucionario, político, escritor, periodista y médico argentino-cubano. Fue una de las figuras más influyentes de la Revolución cubana y uno de los nombres más recordados entre los nacimientos de un día como hoy.

Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. Foto: Archivo El País.

1868. Nació en Viena Karl Landsteiner, médico austríaco distinguido con el Premio Nobel de Medicina por descubrir y tipificar los grupos sanguíneos. Su trabajo sobre la compatibilidad en transfusiones y el factor Rh resultó fundamental para la medicina moderna.

1864. Nació en Marktbreit, Baviera, Alois Alzheimer, psiquiatra y neurólogo alemán. Su nombre quedó asociado a la enfermedad neurodegenerativa cuyos síntomas identificó en sus investigaciones clínicas.

1856. Nació en Riazán Andrei Andreyevich Markov, matemático ruso que estudió las cadenas secuenciales conocidas como cadenas de Markov. Sus aportes sentaron bases para la teoría de los procesos estocásticos, la probabilidad y la información.

1736. Nació en Angulema Charles Augustin de Coulomb, ingeniero y físico francés. Su formulación sobre la atracción y repulsión entre cuerpos eléctricos lo convirtió en una referencia central en la historia de la física.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.