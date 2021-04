Easy Lap: Proyecto uruguayo pensado para formar cirujanos mediante simuladores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Previo a un concierto, los músicos ensayan mucho y cuando llega la hora dan lo mejor. Para el doctor Juan Sanguinetti lo mismo debe ocurrir con los cirujanos.



“A nuestro concierto, que es la cirugía y genera una responsabilidad importante, tenemos que llegar con el máximo entrenamiento posible”, remarcó quien actualmente es docente de cirugía en el CLAEH.



El problema que había en su especialidad era que los médicos históricamente se entrenaban con los pacientes o, en su defecto, con animales.



Cuando Sanguinetti daba clases de cirugía experimental en la Universidad de la República, sus alumnos operaban en chanchos. Eso generaba un problema ético por los derechos de los animales, además de que había cada vez más residentes y no había ejemplares para todos.



Fue así que se le ocurrió entrenar en endotrainers, pelvitrainers o cajas de simulación para videocirugías o laparascopías, lo que la gente comúnmente llama cirugía láser. En este procedimiento el cirujano mira la pantalla y no sus manos, como en la cirugía convencional. Las manos manejan unas largas pinzas que se introducen en el abdomen del paciente, algo que requiere muchas horas de práctica.



El Servicio de Cirugía de la Fundación Favaloro de Argentina, en el que Sanguinetti había obtenido una rotación académica para estudiar cuando era residente, lo apoyó no solo en el desarrollo de un plan de entrenamiento sino también en el diseño de simuladores de bajo costo. Allí se generó un laboratorio con los pelvitrainers o pequeñas cajas de entrenamiento que había hecho en Maldonado con cirujanos locales bajo su coordinación y la de su colega Manuel Sanguinetti.



Bautizó al proyecto Easy Lap, por laparoscopía fácil, y comenzó a dictar cursos de simulación. “El primero importante fue en el Congreso Uruguayo de Cirugía de 2016, donde nos ayudó el doctor Julián Varas, que es un experto chileno en el área de entrenamiento de cirugía. A partir de ahí fue creciendo de a poco”, recordó el cirujano.



Para ese entonces ya tenía diseñada también una aplicación móvil para entrenar a distancia.



Doctor Juan Sanguinetti, el creador Oriundo de Maldonado, donde trabaja en los sectores público y privado, fue docente de cirugía en la Universidad de la República y hoy lo es en el CLAEH.

Sin fines de lucro.

“Los pelvitrainers están basados en modelos preexistentes en el mundo. Lo que hicimos fue mejorar los diseños y registramos la patente de idea original en los Estados Unidos, que después no pudimos mantener por temas económicos y dejamos abierta para que se puedan reproducir. Basta que nos nombren, muchas veces acompañamos los cursos”, explicó Sanguinetti.



Además, se trató de mantener la iniciativa lejos de los laboratorios porque la idea no es hacer dinero con el proyecto, sino que tenga un fin docente, por ejemplo pensando en los residentes que no pueden contar con un cirujano experto al lado que les enseñe.



Los cursos son de costo mínimo o gratis. Son sin costo sobre todo para los congresos de cirugía o en las universidades. Insumen unas intensas 24 horas de entrenamiento que, por lo general, se distribuyen en dos días.



Si bien apuntan en general a cirujanos o residentes de cirugía, también sirven para otras especialidades como ginecólogos o urólogos. “Hicimos un pelvitrainer especial para traumatólogos porque usan cirugía endoscópica para operaciones de rodilla o de hombro y lo donamos a la Cátedra de Traumatología de la Udelar. Es el simulador que tienen hoy en día”, destacó el cirujano.



El proyecto se difundió tanto que hoy hay entre 200 y 300 endotrainers en Uruguay; casi todos los hospitales públicos del país cuentan con uno donado por Easy Lap. La mayoría los regalan, los pocos que venden es para poder hacer más. Los han comprado de universidades de Paraguay, Brasil, Argentina, Estados Unidos y España.



Vale destacar que simuladores de alta fidelidad que en otros países cuestan entre US$ 5.000 y US$ 7.000, Easy Lap los fabrica en Uruguay para venderlos a unos US$ 150 de manera de que sean accesibles para residentes.



“Económicamente nos da pérdidas, pero en el plano académico nos brinda muchas satisfacciones y crecimiento personal. Capaz que este proyecto crecería más si yo lo monetizo, pero solo sería accesible para algunos y yo quiero que sea accesible para todos”, subrayó Sanguinetti.



Llevan regalados tres pelvitrainers al Hospital Pasteur, tres al Hospital de Clínicas, dos a Paysandú y tres para la Fundación Favaloro, entre otros.



La pandemia aumentó las descargas de la aplicación ”La aplicación que desarrollamos por el poco tiempo de los docentes, hoy en día se está usando por la pandemia por ser una herramienta de educación a distancia”, explicó el doctor Juan Sanguinetti sobre el aumento de las descargas de la aplicación.



“Si los cirujanos están operando menos, imaginen los residentes que precisan esas cirugías para formarse; tienen que mover las manos”, añadió quien venía de realizar una cirugía compleja. “Si yo no hubiera entrenado, en lugar de una hora demoro tres, y dos horas más de anestesia al paciente le genera un perjuicio”, señaló.



Destacó que los cirujanos le tienen que ofrecer lo mismo a su paciente número uno como al cien. “Eso es el máximo de entrenamiento y tutores que sepan más que uno”.

Un posgrado de simulación.

El próximo paso será profesionalizar la idea y para ello han firmado un convenio con la Fundación Favaloro para desarrollar un posgrado oficial de la fundación, propuesta apoyada por el SAIP (seguro de todos los médicos del Uruguay) y la Federación Médica del Interior (FEMI). Para el mismo se postularon más de 26 médicos entre los cuales se elegirán dos candidatos, uno de Argentina y otro de Uruguay.



“Son médicos jóvenes que vamos a entrenar en esta nueva especialidad que es la simulación en cirugía. Se van a formar para enseñar las técnicas. Probablemente sea el proyecto de investigación más innovador de nuestro medio”, destacó Sanguinetti.



A esto hay que agregar la inauguración en breve en Maldonado del primer gimnasio abierto de videocirugía del Uruguay, con el Servicio de Cirugía de la Fundación Favaloro del doctor Gabriel Gondolesi como apoyo académico, que será el primero de este tipo de la región.



“Lo que veo de mérito de Easy Lap es que hicimos accesible el entrenamiento en cirugía y el fin último de esto es que es para la gente, aumenta la seguridad en la población general. Pudimos desarrollar a muy bajo costo una aplicación móvil que es gratis; simuladores, que son accesibles y reproducibles, y un modelo de entrenamiento tan fácil que lo puede hacer cualquiera”, destacó con satisfacción quien al principio tildaban de loco.

Muy fácil de utilizar y de transportar Simuladores llamados endotrainers, pelvitrainers o box trainers, una aplicación para celulares gratuita y un modelo de entrenamiento accesible es lo que ofrece Easy Lap.



Los cirujanos jóvenes, por ejemplo, pueden practicar en la caja de entrenamiento y usar como interfase de video su celular o tableta. Allí se ahorran el gasto de un monitor de cirugía laparoscópica, que ronda los miles de dólares; incluso se puede transmitir con un cable a un televisor común. Además pueden usar las pinzas descartables ya utilizadas, pero que aún son útiles para entrenar. “Grabás tu sesión y la envías por WhatsApp o por redes sociales a tu tutor que, cuando tiene tiempo, te hace la devolución”, detalló el cirujano Juan Sanguinetti, creador del proyecto.



En la aplicación móvil cuentan con videos y manuales elaborados por dos expertos uruguayos, Marcelo Viola –también tutor y referente en los cursos de Easy Lap uruguayos–, y Marcelo Laurini, ambos cirujanos de Médica Uruguaya que llevan la punta en cirugía laparoscópica en Uruguay.



Existen tres modelos de endotrainers: pesado de laboratorio (Modelo 1), más liviano (Modelo 2) y desarmable (Modelo 3). Este último se llama El Salvador porque para el primer curso de simulación que se dio en ese país hubo que diseñar simuladores desarmables y avalados para transporte aéreo. Entran diez pelvitrainers con sus pinzas en una valija estándar.



En cuanto a Easy Lap, es un proyecto en el que participan 300 cirujanos siendo quienes conforman el grupo básico los doctores Marcelo Viola, Roberto Lepera, Gustavo Vitancurt, Carlos Tarrabochia, Gonzalo De León, Gabriel Gondolesi, Santiago Rubio y Pablo Barros Schelotto. El proyecto tiene web y cuentas en Facebook e Instagram.