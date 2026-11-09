Día del Club suma nuevas experiencias y sorteos: cien marcas con descuentos los días 19 y 20 de noviembre

Los próximos 19 y 20 de noviembre, Club El País celebrará una nueva edición de Día del Club, dos jornadas que reunirán descuentos, beneficios exclusivos y nuevas propuestas para sus socios. La iniciativa, que convoca a marcas de distintos rubros, incorpora este año herramientas para facilitar la organización de las compras y una dinámica de sorteos que sumará un componente colectivo al evento.

Con cien marcas adheridas de moda, accesorios, decoración, hogar y niños, los socios podrán acceder a un 30% de descuento en los comercios participantes, sin tope de devolución, y sumar un 10% adicional al pagar con tarjetas de crédito Itaú Platinum, Infinite, Black o Personal Bank. Los beneficios estarán disponibles durante ambas jornadas, tanto en locales físicos como en las tiendas online adheridas.

La edición anterior dejó cifras que dan cuenta de la dimensión del evento. En 2025 se concretaron más de 22.000 transacciones y las ventas alcanzaron los US$ 5,5 millones. Para este año, la propuesta suma nuevas herramientas que buscan facilitar la experiencia de compra y ofrecer más motivos para participar de las dos jornadas.

La cercanía de las fiestas de fin de año también convierte al Día del Club en una oportunidad para adelantar las compras navideñas y encontrar opciones para distintos gustos y necesidades. Desde renovar el guardarropa de verano hasta elegir artículos para el hogar o regalos, la variedad de marcas participantes permitirá acceder a descuentos en una amplia gama de productos.

APP PARA PLANIFICAR

Una de las principales novedades de la edición 2026 será Mi Día del Club, una web app creada para que los socios puedan organizar sus compras antes y durante el evento. La plataforma reunirá la información de las marcas participantes y sus beneficios, con funcionalidades que permitirán preparar un recorrido personalizado y conocer de antemano las oportunidades disponibles.

Disponible desde hoy, la herramienta permitirá explorar las marcas adheridas, guardar las favoritas y crear una lista de deseos con los productos o comercios que cada socio quiera tener en cuenta. De esta forma, será posible identificar las propuestas de interés y organizar las compras antes del 19 y 20 de noviembre.

Otra de las funcionalidades será un simulador de ahorro, que permitirá ingresar el precio de un producto y calcular cuánto se puede ahorrar al aplicar los beneficios del evento. Así, los socios podrán comparar opciones y conocer de antemano cuánto pagarían por sus compras.

Mi Día del Club también contará con un mapa para ubicar los comercios adheridos y filtros que permitirán identificar las marcas que ofrecen beneficios online. Quienes prefieran comprar en locales físicos podrán organizar sus visitas, mientras que aquellos que opten por las tiendas online tendrán la posibilidad de encontrar las propuestas disponibles sin importar en qué punto del país se encuentren.

La idea es que cada socio pueda adaptar el Día del Club a sus preferencias: organizar un recorrido por sus tiendas favoritas, buscar productos desde su casa o combinar las dos modalidades. La planificación anticipada permitirá consultar las opciones con tiempo y llegar a las jornadas con una selección de marcas y productos de interés.

Para acceder a Mi Día del Club, los socios podrán ingresar a mi diadelclub.elpais.com.uy desde su celular y la plataforma reconocerá automáticamente si el usuario utiliza Android o iPhone, indicándole cómo instalarla en su dispositivo.

COMPRÁ Y GANÁ

Además de los descuentos y las herramientas digitales, esta edición incorporará una dinámica de sorteos vinculada al movimiento de compras durante el evento. La propuesta se organizará a partir de cuatro metas colectivas que habilitarán premios a medida que avance el contador general.

Durante el 19 y 20 de noviembre, las compras de todos los socios se sumarán a un contador común. Al alcanzar cada objetivo, se habilitará un nuevo sorteo, con cuatro destinos que se irán incorporando progresivamente a lo largo de las jornadas.

La primera meta permitirá participar por una escapada a Carmelo Resort & Spa. Al alcanzarse la segunda, se sumará un viaje a Buenos Aires; la tercera habilitará el sorteo de un viaje a Santiago de Chile y, al completar la cuarta meta, se incorporará el premio final: un viaje a Río de Janeiro. Todas las experiencias serán para dos personas.

La mecánica propone que cada compra contribuya al avance del contador y acerque a todos los socios a la posibilidad de acceder a nuevos sorteos. De esta manera, el movimiento generado durante las dos jornadas tendrá un objetivo compartido, en el que cada meta alcanzada permitirá sumar una nueva oportunidad de ganar.

Para participar, los socios deberán registrarse en Mi Día del Club, donde podrán consultar los premios, seguir el avance de las metas y conocer las condiciones de participación.

CÓMO SUMARSE

Quienes todavía no son socios también podrán incorporarse antes del evento y acceder a los beneficios previstos para noviembre. Durante ese mes, las nuevas suscripciones tendrán el primer mes gratis, una propuesta que permite conocer las ventajas del Club y aprovechar los descuentos especiales del Día del Club.

Además de los beneficios de estas dos jornadas, asociarse permite acceder a las propuestas que Club El País ofrece durante todo el año. De esta manera, quienes se incorporen antes del evento podrán aprovechar la promoción de noviembre y contar con su tarjeta para disfrutar de los descuentos en los comercios participantes.

La promoción representa una oportunidad para quienes buscan acceder a los beneficios del Club en un período especialmente atractivo para las compras, con propuestas que se extienden más allá de las dos jornadas de noviembre.

Los interesados podrán asociarse a través de diadelclub.uy o llamando al teléfono 2900.41.41.