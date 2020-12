Destinos locales: Montevideo y Punta del Este con guías interactivas y geolocalizadas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El verano está por comenzar y en la situación actual, más que nunca, la gran elección será hacer turismo interno. Es por eso que Design Cities, una plataforma digital de itinerarios para exploradores urbanos con más de 50 guías de ciudades clave del mundo, decidió poner su foco en Uruguay con el lanzamiento de las ediciones de Punta del Este y Montevideo y ya pensando en una de Colonia.

Este desarrollo uruguayo ofrece un concepto innovador, contó a El País Gabriela Pallares, la líder del equipo que realizó la curaduría de los contenidos, ya que se trata de guías contemporáneas, geolocalizadas e interactivas, aspectos que permiten ampliar los itinerarios turísticos tradicionales y conocer los destinos de una manera totalmente diferente.

“Es innovador porque, si bien existen otras guías que son geolocalizadas, o incluso interactivas, esta lo que permite es la personalización”, señaló. Esa capacidad de adaptación y personalización de los contenidos de Design Cities a nivel corporativo es uno de los elementos más valorados globalmente.

Este trabajo uruguayo basado en arquitectura, diseño y cultura recibió recientemente la mención de honor en la edición 2020 del Fast Company innovation by design Awards, junto a empresas como Uber, Spotify y Nike.

El equipo de expertos que realizó la curaduría de los contenidos, uno de los principales diferenciales del proyecto, está liderado por la arquitecta Gabriela Pallares, fundadora de Ministerio del Diseño, quién afirmó que la decisión de apostar también por Uruguay como destino se basó en que buscaron “honrar el territorio que lo vio nacer”. Además destacó que el proyecto “tuvo una alta dosis de confianza de Thales Lab, donde estuvo incubado, y de ANDE, que le otorgó un capital semilla para hacerlo andar aún en condiciones altamente desfavorables pero confiando en su alto valor agregado y diferencial a largo plazo”.

Foto: M. Bonjour

Las guías de Montevideo y Punta del Este ya están disponible. Ofrecen información curada, ordenada y consolidada de puntos georreferenciados, por categorías y pensados para ser visitados en circuitos en distintos días, descubriendo otra dimensión y profundidad de la ciudad y sus alrededores.



El equipo liderado por Pallares señala que quienes frecuentemente veranean en Maldonado encontrarán en Design Cities talleres de artistas y creativos que pueden visitarse por contacto previo y no están visibles ni listados en otras guías, restaurantes ocultos pero de alta gastronomía o que están ubicados en lugares de alto valor arquitectónico, posadas recién inauguradas, entre otras más de 100 opciones.



Pero también es un producto pensado para los uruguayos que no frecuentan Punta del Este o que no están acostumbrados a pasar sus vacaciones en Montevideo. La guía de Colonia está pensada para ser publicada en el correr del mes de enero de 2021.



Las guías cuentan con recorridos que tienen gastronomía, arte, galerías y museos, tiendas de autor, decoración, arquitectura y más, con información de contacto, antecedentes y ubicación, agregó Pallares.



En muchos casos, además, los lugares cuentan con links a entrevistas, desfiles, procesos de construcción, recorridos o conciertos. Entre los diferenciales se destaca la información sobre arquitectos o diseñadores del lugar, quiénes están al frente y con qué visión, historia de la generación del proyecto, así como, por ejemplo, valoraciones referidas a si el lugar es altamente recomendado para asistir con niños.