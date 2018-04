Descubren una nueva especie de hormiga que 'explota' sobre sus enemigos

Cuando hablamos de lucha por territorio, la hormiga 'Colobopsis explodens' tiene una forma muy peculiar de atacar a sus enemigos. Primero, se aferra a ellos, luego abre sus propias entrañas para liberar una sustancia tóxica sobre ellos.



Se trata de una nueva especie de hormiga arbórea descubierta en la selva tropical de Borneo, informa la revista "ZooKeys". Pertenece a un grupo conocido como hormigas explosivas ('Colobopsis cylindrica'), todas comparten este sistema de defensa.



Pero por más extraño que parezca este comportamiento, no es algo nuevo. Se describió por primera vez en hormigas en 1916. Sin embargo, no se han descubierto nuevas especies de este grupo desde 1935.



Si bien el abrir su propio cuerpo no puede considerarse como una explosión, los especialistas decidieron emplear dicha palabra porque se trata de un mecanismo de defensa que acaba con la vida de la misma hormiga, una especie de estrategia suicida. Se utiliza tanto para eliminar o detener al enemigo.



De acuerdo a Alice Laciny, entomóloga que participó en el descubrimiento de la nueva especie, los mecanismos de defensa suicidas (autotisis) son comunes en insectos sociales, como las hormigas, abejas y termitas.



"Una colonia de hormigas no debe tratarse como una familia de individuos, sino realmente como un superorganismo. Por lo tanto, cada hormiga actúa como una célula en un cuerpo y tiene su propio papel que desempeñar", afirma Laciny, citada por el portal ABC.



Según la revista "ZooKeys", en el caso de la 'Colobopsis explodens', las encargadas de 'explotar' son las hormigas obreras menores. Las otras castas tienen funciones diferentes. Por ejemplo, las obreras principales tienen cabezas en forma de un tapón que usan para cerrar las entradas del nido en caso de invasiones.



Se conoce más de una docena de hormigas explosivas. Su biología aún guarda misterios. Es por eso que este reciente trabajo ha sentado una base importante para seguir estudiando a este tipo de insectos.