De Uruguay a Mendoza: el podcast Fogón estrena su tercera temporada y proyecta llevarlo a otros países

Fogón nació como un podcast de la bodega Familia Deicas centrado en las conversaciones y las historias alrededor del vino. Dos temporadas después, el proyecto dio un nuevo paso al viajar a Mendoza para grabar su tercera edición, salir de la cava donde había registrado los primeros capítulos y ampliar el universo de conversaciones hacia la gastronomía, la cultura y la hotelería. Al mismo tiempo, siguió desarrollándose, pero ahora como un proyecto independiente de los canales de comunicación de la bodega.

La tercera temporada, presentada el pasado miércoles 14 de octubre, incluye siete nuevas charlas y tiene entre sus protagonistas a prestigiosos profesionales del rubro gastronómico y vinícola como Narda Lepes, Alejandro Vigil y Sebastián Zuccardi. El lanzamiento se realizó con un encuentro al atardecer que combinó la presentación de los nuevos capítulos con una propuesta gastronómica de tres pasos.

El salto a Mendoza supone una evolución respecto de la primera temporada de Fogón que había dado sus pasos iniciales a fines de 2024. En aquel momento, el podcast estaba centrado principalmente en la vitivinicultura uruguaya, con episodios sobre terroir, variedades, innovación, exportaciones y vinos de guarda, y conversaciones con productores y especialistas del sector. Ahora, aunque el vino continúa siendo el protagonista, la intención es utilizarlo como punto de partida para entrar en otras historias.

"Hoy es más una charla donde el vino sigue estando presente, pero no es el protagonista indiscutido", explicó Santiago Deicas, winemaker de Familia Deicas. El interés, agregó, está puesto en personas que construyeron proyectos relevantes dentro de lo que sus conductores denominan "el mundo de la ceremonia", un territorio en el que conviven vino, gastronomía y cultura.

De la cava a los viñedos de Mendoza

El cambio no fue únicamente temático. Las dos primeras temporadas habían sido grabadas en la cava de Familia Deicas; para esta edición, el equipo decidió salir de ese escenario y viajar.

La elección de Mendoza respondió, según Deicas, tanto a los vínculos construidos con productores argentinos como al momento que atraviesa la vitivinicultura de esa región. "Tenemos muchos amigos en esa zona que son hoy líderes mundiales en la producción de vino, que están transformando la historia del vino argentino", señaló.

Este cambio también modificó la dinámica de las entrevistas, ya que algunos episodios fueron grabados en medio de los viñedos, con la cordillera como fondo, mientras que la conversación con Alejandro Vigil transcurrió en su casa y alrededor de un asado.

Presentación de la tercera temporada del podcast Fogón

Para Deicas, salir del estudio permitió abrir otro tipo de intercambio con los invitados. El objetivo es que las conversaciones no se detengan únicamente en los logros, sino que recorran las decisiones difíciles, los errores, los cambios generacionales y los conflictos que acompañaron la construcción de cada proyecto.

La nueva temporada incluye a Vigil y Zuccardi, dos referentes del vino argentino, junto con David Bonomi, Roy Urvieta, Ana Lovaglio y Alan Dayan. La lista se completa con la cocinera argentina Narda Lepes, cuyo episodio fue grabado durante una visita a Uruguay.

Un podcast con identidad propia

Como se mencionó anteriormente, Fogón comenzó a separarse de los canales institucionales de Familia Deicas para funcionar como un proyecto independiente, aunque mantiene un vínculo evidente con la bodega. Santiago y Nino Deicas continúan entre sus conductores, junto con Tute y Tincho Cerviño, y los vinos siguen formando parte de los encuentros.

"Seguimos siendo dos protagonistas de la bodega, como mi hermano y yo, que estamos a cargo de la producción y de la representación de la bodega en el mundo", explicó Deicas. "Siempre hay un vino nuestro, también con vinos de colegas, y el vino es parte. Es muy importante en la comunicación, pero ya es algo independiente de la bodega", agregó.

La evolución se refleja también en el interés comercial que comenzó a despertar el formato. Según Deicas, durante la preparación de esta temporada aparecieron empresas interesadas en participar como sponsors, algo que no estaba previsto cuando Fogón era un proyecto exclusivamente asociado a la bodega.

Presentación de la nueva temporada de Fogón

En el horizonte

El viaje a Mendoza podría ser el primero de muchos fuera de fronteras. Santiago Deicas comentó que el equipo ya imagina episodios en Europa y Brasil, con referentes internacionales del vino y la gastronomía, y anticipó que la cuarta temporada podría comenzar a grabarse a principios de 2027.

La intención es mantener la lógica que fue tomando forma durante las primeras tres ediciones: usar el vino como puerta de entrada, pero sin restringir la conversación a la elaboración o a la degustación.

La tercera temporada se estrenó este 14 de octubre y tendrá nuevos episodios cada dos semanas, a las 21:00, a través de YouTube y Spotify.