Para algunas personas entrenar es una actividad más dentro de la rutina. Para otras, es un espacio propio, un sitio de encuentro y hasta un lugar donde sentirse en casa.

Esa diferencia está en el centro de la propuesta de Club One, que busca consolidarse como un espacio de bienestar donde la actividad física convive con los servicios, los vínculos y el sentido de pertenencia.

Los Planes de Honor nacieron, precisamente, de escuchar a los socios que llevan años vinculados al club y que buscaban una alternativa para proyectar esa relación hacia el futuro. Desde Club One explican que la iniciativa pretende reconocer la confianza de quienes lo eligen desde hace tiempo y ofrecerles una propuesta diferencial.

Se trata de membresías con opciones de 60, 120 y 180 meses (cinco, diez y quince años). Una de sus principales características es que mantienen fija la condición económica acordada durante toda la vigencia del plan, sin reajustes. Además, tienen un valor especial frente a la membresía tradicional, que puede representar cerca de un 30% menos. El valor equivalente mensual de los Planes de Honor parte de los $990, según la modalidad elegida.

Pablo Méndez es socio de Club One desde hace siete años. Para él ser Socio de Honor es un compromiso y una elección consciente. “Es una linda distinción que recibo con mucha alegría. Me hace sentir reconocido y valorado como socio. También es una forma de reafirmar mi compromiso con el entrenamiento y con un lugar que vengo eligiendo desde hace tantos años. Tiene un valor muy importante. Poder asegurar el precio durante cinco años es una excelente oportunidad, especialmente en tiempos donde todo aumenta constantemente. Es una decisión inteligente desde el punto de vista económico, pero también una apuesta a largo plazo por mi salud y bienestar”.

Pablo Méndez, socio de Club One, llegando a entrenar.

La propuesta incluye también beneficios para quienes adquieren la condición de Socios de Honor: servicios personalizados, prioridad en la reserva de determinadas actividades, sesiones privadas con instructores de sala, invitaciones ilimitadas para entrenar con amigos y familiares y un kit exclusivo.

Más allá del entrenamiento

La propuesta del club reúne distintas alternativas de entrenamiento, entre ellas musculación, actividades grupales y diversos deportes. Pero la experiencia también se extiende a otros servicios e instalaciones que buscan facilitar la vida cotidiana de los socios. La reciente incorporación de una cafetería con opciones de alimentación saludable y de un espacio de peluquería y barbería forma parte de esa apuesta por ofrecer un entorno más integral.

La idea detrás de todo eso es que los socios puedan entrenar, aprovechar una actividad, utilizar los vestuarios, darse una ducha y continuar con su día sin tener que sumar otras paradas a su rutina. Sin embargo, desde Club One señalan que hay un diferencial que no se construye únicamente a partir de la infraestructura o los servicios: la comunidad.

“Queremos que Club One sea un espacio al que las personas vengan a entrenar, pero también a desconectarse, encontrarse, compartir y sentirse parte de una comunidad”, explican desde la institución. La idea parte de entender que el bienestar no se limita al ejercicio: también incluye los momentos que cada persona se dedica, cómo se siente y los vínculos que construye en los espacios que frecuenta.

Una segunda casa

Anna Giannattasio, Socia de Honor de Club One, junto a Santiago Saldías, instructor.

Anna Giannatasio es socia de Club One desde sus comienzos y, después de haber acompañado las distintas transformaciones del espacio, resume su relación con el lugar de una manera sencilla: “Para mí es como mi segunda casa”.

Para ella, llegar al club representa un momento para dejar de lado las preocupaciones del día y dedicarse tiempo. Disfruta de las instalaciones, las máquinas y las sesiones de cycling, una de sus actividades favoritas. Incluso cuando no tiene un entrenamiento pautado, sabe que puede encontrar un espacio para ejercitarse por su cuenta.

“Es parte de mi rutina. Porque el deporte para mí es calidad de vida”, dice. En su caso, la actividad física comenzó vinculada tanto al bienestar emocional como físico. Durante algunos años practicó mountain bike y participó en carreras de 10 kilómetros. Hoy, con otras ocupaciones y prioridades, encuentra en el club una forma de mantenerse activa, despejarse y respetar un tiempo propio.

En esa relación también aparecen los vínculos que se generan entre quienes comparten el espacio. Anna recuerda los entrenamientos grupales de los sábados, las masterclass y los encuentros que continuaban después del ejercicio. “Hacés todo un grupo de gente conocida. Más o menos somos todos los mismos que, sin hablar, venimos todos a ejercitarnos y nos entendemos”.

Hay socios que acompañan al club desde 2007, que conocen a los instructores, coinciden con las mismas personas en determinados horarios y fueron construyendo amistades y recuerdos a lo largo del tiempo. Para Club One, cada socio tiene una historia y un vínculo propio con el lugar: no se trata de ser un número más, sino de formar parte de una comunidad en la que las personas se sienten valoradas y reconocidas. “La sensación de pertenecer a un lugar es parte esencial de lo que queremos seguir construyendo”, sostienen.

Carlos López entrenando junto al instructor Santiago Saldías

Algo parecido siente Carlos López, que, además de resaltar las instalaciones, menciona la relación con otros socios, pero también con profesores y gente del lugar. “El ambiente del resto de los socios es muy agradable, lo que hace muy cómodo estar haciendo ejercicio con gente que no genera problemas. Los profesores siempre están dispuestos ante cualquier consulta. Y con los años se va formando un grupo de gente que se conoce por entrenar en un mismo horario, eso hace que sea un lugar de encuentro”.

Para él, pensar en el club es sinónimo de recordar buenos momentos. “Ya sea en instancias que el club hace para los socios, como sesiones especiales de cycling en algún día especial acompañada con música y mucha diversión o por los vínculos que he generado con el tiempo”.

Más allá de las ventajas económicas y los servicios adicionales, desde el club entienden que el diferencial está en el reconocimiento de un vínculo construido a lo largo de los años. “No quisimos que fueran simplemente membresías más extensas. Armamos un paquete de beneficios exclusivos pensado especialmente para reconocer ese vínculo”, señalan.

Los Socios de Honor reciben regalos que incluyen una placa de acero inoxidable presentada en un estuche de terciopelo

La decisión de un socio de comprometerse con el club durante cinco, diez o quince años también implica, para la institución, una responsabilidad. La permanencia no supone que la experiencia deba quedarse quieta: por el contrario, desde Club One plantean que deben continuar invirtiendo en infraestructura, actividades y servicios para acompañar las necesidades de sus socios y seguir evolucionando.