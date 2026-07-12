El inesperado ecosistema que se formó debajo de miles de paneles solares flotantes en un lago europeo

Los científicos descubrieron que la planta solar flotante Bomhofsplas, ubicada en Zwolle, Países Bajos, además de producir energía limpia, se ha convertido en un refugio para alrededor de 2.000 invertebrados y más de 400 peces. Este hallazgo surge a partir de un monitoreo ecológico realizado durante tres años, cuyo objetivo original era evaluar la influencia de la instalación sobre la biodiversidad acuática local.

El proyecto incluyó la instalación de 20 hábitats artificiales submarinos denominados Biohuts bajo los paneles solares en mayo de 2020. Estos refugios, desarrollados por la empresa francesa de ingeniería ecológica Ecocean y supervisados conjuntamente con Bureau Bakker, buscaron favorecer la colonización y protección de especies acuáticas jóvenes y pequeñas.

Durante el seguimiento, los Biohuts acogieron a 431 peces, entre ellos jóvenes ciprínidos, percas y el gobio tubenose invasor, además de 1.951 invertebrados, como mejillones y esponjas de agua dulce. Estos organismos juegan papeles vitales en las redes tróficas acuáticas, indicando que bajo los paneles se ha desarrollado un ecosistema funcional, que mejora gradualmente su biodiversidad con el tiempo.

Los efectos reales de las estructuras fotovoltaicas en la calidad del agua

Investigaciones anteriores ya señalaban que las modificaciones en la calidad del agua y parámetros como la penetración de luz, temperatura y oxígeno bajo estas estructuras eran mínimas y no generaban impactos negativos relevantes.

Fauna marina. Foto: Canva

No obstante, expertos advierten que los efectos ecológicos de infraestructuras solares flotantes varían según las características del sitio, por lo que se requiere un análisis prolongado y detallado en cada caso.

El desafío global de equilibrar la generación eléctrica y la conservación de la naturaleza

El interés por este tipo de energía renovable crece por sus múltiples ventajas, como aprovechar cuerpos artificiales de agua para instalaciones y mejorar la eficiencia al enfriar naturalmente los paneles.

Sin embargo, la integración de elementos ecológicos como los Biohuts desde la fase de planificación constituye una innovación crucial para balancear la producción energética con la conservación ambiental. De este modo, se promueve el equilibrio para que las instalaciones de energía limpia también contribuyan a la preservación de la biodiversidad, compensando pérdidas de hábitat mediante soluciones de diseño ecológico.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.