Ranking de las mejores ciudades para vivir en 2026: qué capital lidera la lista de mayor calidad de vida
El informe anual de Economist Intelligence Unit (EIU) evaluó factores de estabilidad, infraestructura y atención médica en 173 localidades globales para determinar el podio de bienestar.
Copenhague, en Dinamarca, se convirtió por segundo año consecutivo en la ciudad con mayor calidad de vida del mundo, según el ranking publicado por Economist Intelligence Unit (EIU) al que tuvo acceso El País.
La capital danesa, detalla el informe, obtuvo una puntuación perfecta de 100 sobre 100 en tres categorías –estabilidad, infraestructura y educación– y superó los 95 puntos en las otras dos –salud y cultura y ambiente–.
Le siguen en el podio del ranking Viena (Austria) y Melbourne (Australia). A pesar de las buenas posiciones, ninguna de las tres ciudades tuvo mejoras en sus puntuaciones durante el último año.
La lista de las 10 ciudades con mejor calidad de vida incluye también otras dos australianas, dos suizas y dos japonesas. Vancouver (Canadá), que encabezó el índice durante muchos años, es la única ciudad norteamericana representada. “Todas las ciudades del grupo de las diez mejores obtuvieron puntuaciones perfectas en educación, y la mayoría alcanzó también los 100 puntos en servicios de salud. Las dos ciudades suizas registraron un descenso en sus puntuaciones relativas a cultura y medio ambiente”, detalla el informe.
Cuáles son las 10 ciudades con mejor calidad de vida en 2026
El ranking publicado por EIU evalúa qué lugares del mundo ofrecen las mejores o peores condiciones de vida.
"La evaluación de la habitabilidad tiene múltiples aplicaciones, desde comparar las percepciones sobre los niveles de desarrollo hasta determinar compensaciones por condiciones adversas en los paquetes de reubicación de expatriados", detalla el informe.
Estas son las 10 ciudades con mejor calidad de vida en 2026 según el ranking:
1.- Copenhague, Dinamarca
2.- Viena, Austria
3.- Melbourne, Australia
4.- Sídney, Australia
5.- Zúrich, Suiza
6.- Ginebra, Suiza
7.- Osaka, Japón
8.- Adelaida, Australia
9.- Vancouver, Canadá
10.- Tokio, Japón
En tanto, estas son las 10 ciudades con peor calidad de vida en 2026, según el informe de EIU:
164.- Teherán, Irán
165.- Harare, Zimbabue
166.- Kiev, Ucrania
167.- Puerto Moresby, Papúa Nueva Guinea
168.- Lagos, Nigeria
169.- Argel, Argelia
170.- Karachi, Pakistán
171.- Daca, Bangladés
172.- Trípoli, Libia
173.- Damasco, Siria
El informe resalta que "si bien los niveles globales de habitabilidad se mantienen estables en términos generales en 2026, esta estabilidad general oculta tendencias regionales divergentes".
"Mientras Medio Oriente lidia con un deterioro de la estabilidad a causa de la guerra de Irán, las ciudades de toda Asia experimentan mejoras notables impulsadas por inversiones sostenidas en atención sanitaria", agrega.
Los factores estructurales que configuran los entornos urbanos están cambiando rápidamente, apunta el ranking, por lo que el índice cuantifica los desafíos que plantea el estilo de vida de una persona en cada ciudad analizada.
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