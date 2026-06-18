Proyecto aporta para mejorar sostenibilidad de la ganadería sobre campo natural de Uruguay y sus productores

Un equipo integrado por investigadoras de la Universidad de la República (Udelar) y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) pondrá en marcha un estudio de cuatro años para analizar cómo escalar a nivel nacional un modelo de producción ganadera sobre pastizales nativos que ha demostrado mejorar resultados productivos, económicos, ambientales y sociales.

La iniciativa, denominada “Transición sostenible en la ganadería basada en pastizales nativos: análisis del anclaje y escalabilidad de un nicho en el marco del Procria”, fue presentada como ejemplo, junto a otras, el miércoles 10 de junio en Torre Ejecutiva durante el evento “Una Sola Salud: Avances en el fortalecimiento Academia-Gobierno”, organizado por los Institutos de Investigación Una Salud y de Transiciones Sostenibles de Sistemas Alimentarios de la Universidad de la República y la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, que cuentan con diversas investigaciones y proyectos.

El proyecto es liderado por la investigadora de la Facultad de Agronomía de la Udelar, Mariela Bianco, y la investigadora de INIA Verónica Aguerre. Su objetivo es estudiar cómo una experiencia de innovación desarrollada durante más de dos décadas puede pasar de ser una alternativa aplicada por un grupo reducido de productores a convertirse en una transformación de alcance nacional.

Aguerre explicó que el trabajo se apoya en una larga trayectoria de investigaciones y proyectos vinculados a la ganadería sobre campo natural. Según señaló, ese proceso permitió consolidar lo que los investigadores denominan un “nicho sociotécnico”, es decir, un espacio donde se desarrolló una alternativa al sistema productivo dominante basada en dos pilares: una propuesta de intensificación ecológica de la producción y una metodología de trabajo sustentada en la coinnovación entre productores, técnicos e investigadores.

Vacas en un campo en Uruguay. Foto: INIA.

“En Uruguay existe evidencia de que esta forma de trabajo mejora los resultados. El desafío ahora es cómo pasar de experiencias relativamente pequeñas a generar un impacto sustantivo para el país”, sostuvo.

La investigadora destacó que el programa Procría representa una oportunidad para estudiar ese proceso de expansión. Aunque actualmente alcanza a unos 1.000 productores, la cifra continúa siendo reducida frente a los más de 25.000 productores ganaderos existentes en Uruguay. Sin embargo, consideró que constituye un primer paso relevante hacia una adopción más amplia de estas prácticas.

Condiciones

El proyecto buscará comprender qué condiciones son necesarias para que la innovación logre consolidarse y expandirse. Para ello, analizará el denominado proceso de “anclaje”, un concepto que refiere a cómo una innovación fortalece sus bases tecnológicas, amplía sus redes de actores y se incorpora progresivamente a las instituciones que pueden respaldarla.

“Si no generamos un contexto favorable y de apoyo, la propuesta por sí sola no va a funcionar”, afirmó Aguerre. En ese sentido, señaló que la investigación estudiará cómo se desarrollan redes institucionales, que barreras y conflictos surgen cuando una experiencia que funcionó en pequeña escala intenta llegar a miles de productores.

Bianco explicó que la iniciativa constituye una continuación de investigaciones previas, entre ellas el doctorado realizado por Aguerre, que permitió confirmar la existencia de este nicho sociotécnico en la ganadería sobre campo natural. Ahora, dijo, el foco estará puesto en comprender los mecanismos que pueden impulsar una transición más amplia hacia sistemas productivos sostenibles.

La investigadora destacó además que el estudio se desarrollará en tiempo real y en condiciones productivas concretas. “No estamos trabajando en una estación experimental, sino en un contexto productivo real y en el marco de una política pública que ya está en marcha”, señaló.

Jornada organizada por el INIA en Treinta y Tres. Foto: INIA.

Trabajo teórico y práctico

Para abordar la complejidad del fenómeno, el proyecto combinará herramientas cuantitativas y cualitativas e integrará conocimientos provenientes de distintas disciplinas. Bianco remarcó que los desafíos de la sostenibilidad en la ganadería no pueden ser abordados únicamente desde la producción animal, la sociología o la ciencia política de forma aislada, sino que requieren una mirada interdisciplinaria.

Además de generar nuevo conocimiento científico, las investigadoras aspiran a que los resultados sirvan como insumo para el diseño de políticas públicas. El objetivo final es identificar qué factores favorecen o dificultan la expansión de estas innovaciones, de modo de contribuir a una ganadería más resiliente, sostenible y competitiva frente a las crecientes exigencias de los mercados internacionales.

El proyecto tendrá una duración de 48 meses e incluirá la formación de recursos humanos a nivel de posgrado, con financiamiento para estudiantes de maestría que se incorporarán al equipo de investigación.