NASA descubre una "reliquia del sistema solar" del tamaño de la Torre Eiffel que se acerca a la Tierra

La NASA brindó datos alrededor de lo que describe como un evento sin precedentes en la historia humana. El asteroide 99942 Apophis se prepara para un encuentro con la Tierra, siendo el primer objeto de esas dimensiones en acercarse tanto a nuestro planeta.

Conocido inicialmente como "Dios del Caos", estudios marcan que el asteroide posee un diámetro de 340 metros y un eje longitudinal de 450 metros, dimensiones que son comparables con la Torre Eiffel en París. Haciendo que sea catalogada por los astrónomos como una reliquia del sistema solar primitivo.

Las investigaciones indican que el objeto sobrevolará la superficie terrestre el 13 de abril de 2029, a unos 32.000 kilómetros de distancia. Sin embargo, la agencia estadounidense descartó cualquier posibilidad de peligro en relación a un posible impacto. Enfatiza que no existe riesgo para la Tierra, ni para otros satélites en órbita, al menos durante los próximos 100 años.

El origen del asteroide se remonta a 4.600 millones de años, y es considerado un de tipo S, debido a estar compuesto en base a metales, hierro o níquel, y silicatos, haciendo que su estructura interna sea el principal foco alrededor de sus investigaciones.

Los expertos consideran este evento como una oportunidad excepcional para el ámbito científico. "Por primera vez, la naturaleza nos está trayendo un asteroide realizando el experimento por nosotros” indicó Patrick Michel, astrofísico y científico planetario francés, director del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNIC).

La información proporcionada por la NASA explica que el asteroide completará su paso por la órbita solar en 0,9 años. Esto se debe a que es clasificado como un objeto Alen. Algo que se modificará tras su interacción gravitatoria en 2029.

La gravedad terrestre ejerce fuerzas de compresión, torsión y estiramiento sobre esta masiva roca, algo que podría alterar su rotación o incluso deformaciones superficiales. En ese contexto, los expertos creen que a partir de 2029, su periodo orbital pasará a 1,2 años, convirtiéndose así en un objeto de tipo Apolo.

Actualmente, la comunidad científica busca aprovechar esta ventana de observación. La misión OSIRIS-APEX redirigió su sonda para encontrarse con Apophis justo después de su acercamiento. Al mismo tiempo, la Agencia Espacial Europea acompañará al asteroide durante su trayecto, monitoreando en tiempo real sus cambios de órbita y estructura mediante la misión Rameses.

"Este hecho demostrará que la humanidad puede desplegar una misión de reconocimiento en pocos años para encontrarse con un asteroide en camino", remarcó Richard Moissl, responsable de la Oficina de Defensa Planetaria de la Agencia Espacial Europea.

El sobrevuelo del asteroide 99942 Apophis durante el 2029 se establecerá como histórico evento a nivel científico, sin registros previos. A pesar de no existir una amenaza en este caso, los expertos entienden necesario enfatizar en las capacidades de estudio de objetos de esa índole, enfocado en la seguridad planetaria. Creen que este hecho permitirá perfeccionar los modelos de defensa planetaria ante futuros riesgos.