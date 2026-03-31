Luna llena de abril 2026: el cielo se prepara para la Luna Rosa y así se puede ver en todo su esplendor

Este 1° de abril en Uruguay, a las 23:11 horas, se contemplará en el cielo el fenómeno de la Luna Rosa. El plenilunio se produce cuando la cara de la luna queda totalmente iluminada por el sol, provocando esa tonalidad rojiza característica de este suceso. Tras el plenilunio, durante la segunda mitad del mes lunar, la luna se hace cada día más delgada, atravesando todas sus etapas.

¿Por qué se llama Luna Rosa y qué significa?

Fue en Estados Unidos que durante siglos bautizaron el plenilunio con diferentes nombres, haciendo referencia a este hecho que coincide en cada mes, casi siempre relacionado con la agricultura o la caza. Así pues, la denominación de la Luna Rosa no viene dada porque el satélite se tiña de este color, sino por una tradición estadounidense, que en esta época veían florecer una planta llamada musgo rosa o Phlox subulata.

Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional, explica que "es un uso estadounidense". "En algunos sitios también se la llama Luna del huevo, Luna de la semilla o Luna de los brotes", agrega.

¿Cómo apreciar la Luna Rosa?

Para ver la luna llena no es necesario disponer de telescopio, ya que basta con salir a la calle y contemplar esta mágica iluminación, incluso pudiendo distinguir ciertos rasgos de la cara de la luna. Cuanto más elevado sea el punto de observación, sin obstáculos y poca contaminación lumínica, mejor se podrá apreciar.