Histórico logro espacial desde Sudamérica: detectan por primera vez una luna fuera del sistema solar

Un equipo internacional de astrofísicos logró detectar el primer exosatélite fuera del sistema solar. El cuerpo celeste, con masa equivalente a la de Júpiter, orbita una enana marrón, según las observaciones realizadas desde las instalaciones del Observatorio Europeo Austral (ESO), en Chile.

La investigación, publicada en la revista científica Nature, describe este fenómeno espacial sin precedentes. "Es el primer satélite natural que encontramos fuera del sistema solar, se trata de un cuerpo gaseoso del tamaño de Júpiter que orbita alrededor de una enana marrón durante unos 170 días", destacó la astrofísica Alice Zurlo, profesora de la Universidad Diego Portales y directora del proyecto Núcleo Milenio YEMS.

La investigadora de origen italiano, radicada en Chile desde hace más de una década, encabeza este proyecto abocado al rastreo de cuerpos celestes. La comunidad científica internacional ha catalogado más de 6.000 exoplanetas y unos 400 satélites dentro de nuestro sistema planetario, pero jamás se había registrado un objeto de estas características.

Para conocer la dimensión del descubrimiento basta decir que los astrofísicos llevaban más de 40 años especialmente dedicados a buscar satélites fuera del sistema solar sin haber identificado ninguno hasta ahora.

Este hito "abre nuevos desafíos y preguntas por responder a la comunidad científica, como por ejemplo cuándo se ha formado ese satélite, por qué existe o cuántos más hay", destacó la investigadora.

El Observatorio Europeo Austral (ESO) anunció hoy que eligió al sitio chileno de Cerro Armazones para construir el European Extremely Large Telescope (E-ELT), el telescopio más grande del mundo. AFP

¿Exoluna?

El debate conceptual no tardó en surgir tras la confirmación de las observaciones. Debido a sus dimensiones y al hecho de que no gira alrededor de un planeta tradicional sino de una enana marrón, los expertos analizan la pertinencia del término exolunas para catalogarlo.

"Este sistema es algo difícil de definir usando palabras basadas en nuestro sistema solar, como planeta y luna", afirmó Kevin Hoy, investigador chileno afiliado a la Universidad Diego Portales y al proyecto YEMS.

Para llegar a este resultado, el equipo empleó el instrumento CRIRES+ en el telescopio extremadamente grande de ESO. A través del método de velocidad radial, los científicos identificaron pequeños bamboleos en la estrella madre provocados por el tirón gravitacional del nuevo cuerpo.

El descubrimiento sienta las bases tecnológicas para la utilización del próximo Telescopio Extremadamente Grande (ELT), cuyo espejo de 39 metros permitirá detectar cuerpos aún menores en el espacio profundo. Expertos internacionales coinciden en que este avance revolucionará la comprensión sobre cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios más allá de las fronteras conocidas.

Con información de EFE