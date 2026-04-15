Este viernes 17 de abril de 2026 comenzará una nueva fase lunar: ¿cuál será y cómo se verá desde la Tierra?

La influencia tiene la Luna sobre nuestro planeta es innegable y tiene influencia sobre la vida humana en varios aspectos, como en las mareas, la iluminación nocturna o inclusive desde una perspectiva espiritual, mental o física de las personas. Es por ello que el calendario lunar y sus fases lunares generan tanto interés alrededor del mundo, y este viernes 17 de abril de 2026 el satélite natural que tiene la Tierra entrará en una nueva etapa.

Las cuatro principales fases de la Luna son: Luna nueva, cuarto creciente, Luna llena y cuarto menguante. Estas fases se suceden de forma cíclica en ese orden.

Cuál es la fase lunar que comenzará este 17 de abril de 2026

Esta semana la Luna entrará en la fase de Luna nueva.

Cuando la luna está en esta fase, el astro se encuentra situado exactamente entre la Tierra y el Sol, por lo que su cara iluminada queda oculta a nuestra vista y el disco lunar desaparece visualmente del firmamento.

El recorrido entero de la Luna en torno a la Tierra, llamado "lunación", dura 29,5 días en una órbita elíptica, explica el sitio de National Geographic. Y es durante ese período de tiempo que la Luna atraviesa por sus distintas fases, en forma continua.

¿Cuál es el significado de esta fase lunar?

Aunque la ciencia no lo ha comprobado, muchas creencias populares se relacionan con los efectos de la Luna en la forma en que las personas encaran su vida cotidiana, en su humor y hasta en el crecimiento del cabello.

Fases de la Luna. Foto: Freepik.

Cuando la Luna está en su fase de Luna nueva, se suele creer que hay una renovación de energías que pueden afectar a las personas física y mentalmente. Se trata de un momento propicio para establecer nuevas intenciones, sembrar semillas de crecimiento y comenzar nuevos proyectos, indica La Nación.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.