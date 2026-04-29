Este viernes 1º de mayo de 2026 comenzará una nueva fase lunar: ¿cuál será y cómo se verá desde la Tierra?

La influencia tiene la Luna sobre nuestro planeta es innegable y tiene influencia sobre la vida humana en varios aspectos, como en las mareas, la iluminación nocturna o inclusive desde una perspectiva espiritual, mental o física de las personas. Es por ello que el calendario lunar y sus fases lunares generan tanto interés alrededor del mundo, y este viernes 1º de mayo de 2026 el satélite natural que tiene la Tierra entrará en una nueva etapa.

Las cuatro principales fases de la Luna son: Luna nueva, cuarto creciente, Luna llena y cuarto menguante. Estas fases se suceden de forma cíclica en ese orden.

Cuál es la fase lunar que comenzará este 1 de mayo de 2026

Esta semana la Luna entrará en la fase de Luna llena.

Cuando la luna está en esta fase, el astro estará en etapa de plenitud respecto al sol en su órbita alrededor de la Tierra, presentando su cara visible totalmente iluminada.

El recorrido entero de la Luna en torno a la Tierra, llamado "lunación", dura 29,5 días en una órbita elíptica, explica el sitio de National Geographic. Y es durante ese período de tiempo que la Luna atraviesa por sus distintas fases, en forma continua.

¿Cuál es el significado de esta fase lunar?

Aunque la ciencia no lo ha comprobado, muchas creencias populares se relacionan con los efectos de la Luna en la forma en que las personas encaran su vida cotidiana, en su humor y hasta en el crecimiento del cabello.

Fases de la Luna. Foto: Freepik.

Cuando la Luna está en su fase de Luna llena, se suele creer que el plenilunio, como se le llama a esta fase, es un momento poderoso para enfocarse en la abundancia, la gratitud y la fortaleza personal, según La Nación.

¿Por qué la Luna llena de mayo se llama Luna de Flores?

El nombre de la Luna llena de mayo es "Luna de Flores" y este nombre, dado por los nativos norteamericanos, se debe a que en el hemisferio norte esta es la época de florecimiento de muchas flores, debido a que están en la estación opuesta a la nuestra, la primavera.

Yendo al campo de la astrología, según indica el portal StarWalk, se cree que la Luna de Flores "significa un momento perfecto para expresar tus sentimientos más profundos y volverte más vulnerable".

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.