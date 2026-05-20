Especie icónica en América Latina aumenta su presencia tras más de 100 años y su restauración genera optimismo

Grupos conservacionistas en América Latina miran con gran entusiasmo la vuelta del oso hormiguero gigante, un animal que se creía extinto por 130 años y comenzó a ser visto nuevamente en la región. La expansión de esta especie significa un gran logro para la reintroducción de especies en peligro alrededor del mundo.

El avistamiento más reciente se produjo en Río Grande do Sul, Brasil, en la frontera con Argentina, donde un ejemplar fue captado por cámaras en el Parque Estadual do Espinilho. Esta zona se considera una de las regiones habituales para este animal.

La especie crece en presencia en América Latina y provoca optimismo su reinserción

Luego de varias horas de registro y de una posterior revisión se dio con el hallazgo prometedor, los científicos lograron constatar que la población de osos hormigueros gigantes ascendió en la región y se expandió por fuera de los límites de Brasil.

“Es casi seguro que este animal haya dispersado desde la provincia de Corrientes y sea parte de la población reintroducida en los Esteros del Iberá”, señaló la veterinaria Flavia Miranda, citada por Diario Uno. Miranda lleva más de 20 años estudiando esta especie.

Los especialistas remarcaron que la expansión de la especie se produce en el marco del proyecto que se emprendió en 2007 en los Esteros del Iberá, Corrientes, impulsado por el Gobierno de Corrientes en conjunto con la organización Rewilding Argentina.

El histórico proyecto que logró la vuelta del oso hormiguero gigante en América Latina

La iniciativa introdujo en la Colonia Carlos Pellegrini dos ejemplares de osos hormigueros, con la intención de hacer crecer su población en un territorio que antiguamente fue su hogar legítimo, según La Nación. Lo que parecía una tarea casi imposible que generó incertidumbre entre los científicos resultó ser un éxito rotundo.

Oso hormiguero gigante fotografiado por Rewilding Argentina. Foto: Sebastián Navajas/Rewilding Argentina.

Posteriormente, se liberaron 110 ejemplares en el parque Esteros del Iberá como parte del proyecto, lo que condujo a los primeros avistamientos fuera del parque, incluso.

Principales amenazas al oso hormiguero gigante

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) incluye al oso hormiguero gigante en su Lista Roja, considerándolo una especie vulnerable.

Los osos hormigueros gigantes están amenazados principalmente por la pérdida de pastizales, causada en parte por incendios usados en la producción de caña de azúcar, que destruyen su hábitat y pueden provocarles quemaduras. También sufren por la caza, los conflictos con humanos, su baja reproducción y los atropellos en rutas que fragmentan su entorno, según National Geographic.

Ejemplar de oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla). Foto: Wikimedia Commons.

Datos clave sobre el oso hormiguero gigante

Este mamífero que históricamente habitó partes de América del Sur y Central suele poblar grandes zonas con parches de bosque, como bosques tropicales y secos, praderas abiertas o sabanas, donde se encuentra su alimento preferido: las hormigas, según National Geographic. El oso hormiguero gigante no tiene dientes, sino que usa sus garras para abrir un hueco en los hormigueros y utilizar su largo hocico, junto con su lengua pegajosa, para comer rápidamente.

La especie tiene una vida media en la naturaleza de 14 años, puede pesar entre 18 a 63 kilos y mide unos 1,8 metros, según el mismo portal.