¿En qué fase estará la Luna a partir del miércoles 11 de marzo de 2026 y cuál es el significado?

La influencia tiene la Luna sobre nuestro planeta es innegable y tiene influencia sobre la vida humana en varios aspectos, como en las mareas, la iluminación nocturna o inclusive desde una perspectiva espiritual, mental o física de las personas. Es por ello que el calendario lunar y sus fases lunares generan tanto interés alrededor del mundo.

Las cuatro principales fases de la Luna son: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Estas fases se suceden de forma cíclica en ese orden, marcando el ritmo de nuestro satélite natural.

Muchos consideran que la Luna impacta el estado de ánimo de las personas y que tiene relación con la forma en la que podrán enfrentar el día a día, por lo que es importante tener en cuenta que esta semana, el satélite terrestre está menguando hasta alcanzar la fase de cuarto menguante el miércoles, 11 de marzo de 2026.

En esta fase, parece que la Luna está medio iluminada desde nuestro punto de vista, pero en verdad solo estamos viendo una cuarta parte de la luna.

La Luna sigue un ciclo constante mientras orbita en torno a la Tierra, a una distancia promedio de 384.399 kilómetros. El recorrido total, llamado "lunación", dura 29,5 días en una órbita elíptica, explica el sitio de National Geographic. Y es durante ese período de tiempo que la Luna atraviesa por sus distintas fases, en forma continua.

Aunque la ciencia no lo ha comprobado, muchas creencias populares se relacionan con los efectos de la Luna en la forma en que las personas encaran su vida cotidiana, en su humor y hasta en el crecimiento del cabello.

Entonces, veamos qué significan las distintas fases del satélite terrestre, cómo se ve desde la superficie planetaria y también qué implica para la vida diaria.

Fases de la Luna. Foto: Freepik.

Cuáles son los significados de las fases lunares y cómo se ve cada una desde la Tierra

Luna nueva : cuando estamos en esta fase no podemos observar el satélite terrestre, ya que la cara visible desde la Tierra no se ilumina y es como si la hubieran apagado. El cielo nocturno está más oscuro que nunca en el correr del mes. Este momento del calendario lunar se llama también novilunio o luna negra y es la única de las fases en la que ocurren los eclipses totales de sol . En cuanto al significado de la luna nueva para las personas , si bien no está comprobado por la ciencia, para lo esotérico, esta fase supone una renovación de energías que pueden afectar a las personas física y mentalmente . Se trata de un momento propicio para establecer nuevas intenciones, sembrar semillas de crecimiento y comenzar nuevos proyectos , indica La Nación .

: cuando estamos en esta fase no podemos observar el satélite terrestre, ya que la cara visible desde la Tierra no se ilumina y es como si la hubieran apagado. El cielo nocturno está más oscuro que nunca en el correr del mes. Este momento del calendario lunar se llama también o y es la única de las fases en la que ocurren los . En cuanto al , si bien no está comprobado por la ciencia, para lo esotérico, esta fase supone una . Se trata de un momento propicio para establecer nuevas intenciones, sembrar semillas de crecimiento y , indica . Cuarto creciente : cuando la Luna está en esta fase, desde la Tierra se observa en la mitad de su plenitud. Esto ocurre porque la mitad iluminada por la luz del Sol es la contraria a la superficie terrestre. En lo esotérico, se asocia a esta fase con el crecimiento o la oportunidad de afrontar nuevos retos a nivel personal o profesional, según Vogue México . Por otro lado, en la astrología se cree que esta fase lunar es propicia para cortarse el pelo si se busca un crecimiento saludable.

: cuando la Luna está en esta fase, desde la Tierra se observa en la mitad de su plenitud. Esto ocurre porque la mitad iluminada por la luz del Sol es la contraria a la superficie terrestre. En lo esotérico, se o la oportunidad de afrontar nuevos retos a nivel personal o profesional, según . Por otro lado, en la se cree que esta fase lunar es propicia para cortarse el pelo si se busca un crecimiento saludable. Luna llena : la luna llena es la fase que ocurre cuando la Tierra se encuentra directamente entre el Sol y la Luna . En este punto, la cara visible de la Luna desde nuestro planeta se encuentra completamente iluminada por los rayos solares y podemos ver el disco lunar brillante y redondo en el cielo nocturno. Esto marca el punto medio del ciclo lunar y la gravedad combinada del Sol y la Luna ejerce una mayor influencia sobre las mareas terrestres , provocando mareas altas más pronunciadas de lo habitual. Dentro de las creencias esotéricas, el plenilunio , como se le llama a esta fase, es un momento poderoso para enfocarse en la abundancia, la gratitud y la fortaleza personal , según La Nación .

: la . En este punto, la desde nuestro planeta se encuentra completamente iluminada por los rayos solares y podemos ver el y redondo en el cielo nocturno. Esto marca el y , provocando mareas altas más pronunciadas de lo habitual. Dentro de las creencias esotéricas, el , como se le llama a esta fase, es un , según . Cuarto menguante: en la fase de cuarto menguante se verá una pequeña porción de la Luna iluminada. Es como si alguien hubiera tomado un cuchillo y cortara La Luna por la mitad. Aunque no vemos la mitad exacta, sino un poco menos, como una medialuna, en camino a volver a ser luna nueva. Según la astrología, estos días entre la luna llena y la nueva son buenos para hacer esfuerzo y sudar, indica La Nación, ya que el cuerpo está más preparado para eliminar toxinas, limpiarse y purificar el organismo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.