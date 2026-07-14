El hallazgo de azúcar en la Vía Láctea que podría resolver el mayor enigma de nuestra existencia

Nuestra comprensión de la Vía Láctea se ha vuelto un poco más dulce. Por primera vez, los científicos detectaron azúcar en el espacio interestelar, lo que proporciona una pista importante sobre los orígenes del azúcar en la Tierra y posiblemente sobre el surgimiento de la vida, según un nuevo artículo publicado el lunes en la revista Nature Astronomy.

“Este es un azúcar real y auténtico”, dijo Brett McGuire, astroquímico del Instituto Tecnológico de Massachusetts que no participó en el estudio. “Es sencillamente fascinante”.

El origen del azúcar en la Tierra es misterioso. Los científicos saben que debió estar presente desde muy temprano, ya que es esencial para el surgimiento de la vida. Sin embargo, los experimentos de laboratorio para recrear las condiciones químicas necesarias no han logrado crear estas moléculas.

Imagen de la vía láctea sin interferencia tomada por la misión Artemis II Foto: EFE

¿Cómo llegó el azúcar hasta aquí? Los científicos creen que pudo haber llegado a la Tierra a través de impactos de asteroides y cometas en los inicios de la historia del planeta, ya que se han encontrado varios tipos de azúcares, incluyendo glucosa y ribosa, en asteroides y meteoritos.

Pero la pregunta de dónde venían quedó sin respuesta.

“La gente tenía mucho interés en intentar encontrar estas moléculas”, dijo Izaskun Jiménez-Serra, astroquímica del Centro de Astrobiología de España que dirigió el nuevo estudio. A principios de la década de 2000, cuando la búsqueda del azúcar estaba en pleno auge pero no daba resultados, “la verdad es que no tenía muchas esperanzas”, comentó.

Pero en los últimos años, a medida que los investigadores detectaron otras moléculas orgánicas grandes en las nebulosas, se volvió más optimista.

El hallazgo de azúcar en la Vía Láctea

El medio interestelar de la Vía Láctea era un lugar propicio para la formación de azúcares. El medio interestelar, compuesto por el polvo y los gases que existen entre los sistemas solares, es, a pesar de sus condiciones extremas, una impresionante fábrica química, según escribieron los autores del nuevo estudio. Allí se han encontrado cientos de moléculas, incluyendo algunos componentes básicos del ARN mensajero celular. Además, experimentos de laboratorio sugirieron que los azúcares podrían formarse a partir de reacciones químicas en los hielos del medio interestelar.

Así que, si iban a detectar azúcar, tendría sentido encontrarla ahí.

Jiménez-Serra y sus colaboradores utilizaron dos radiotelescopios para observar el interior de la Vía Láctea, recopilando datos sobre las radiofrecuencias que emitía el medio interestelar. A medida que las moléculas en el espacio giran y se mueven, producen diferentes frecuencias. Al comparar los patrones de frecuencias que encontraron en el espacio con los patrones que producían las moléculas en los laboratorios, los investigadores pudieron identificar qué moléculas existían allí.

Finalmente, dieron con la clave. Uno de los patrones de una nebulosa cercana al centro de la Vía Láctea coincidía con el de un azúcar llamado eritrulosa. La eritrulosa está compuesta por cuatro átomos de carbono, ocho de hidrógeno y cuatro de oxígeno. Se encuentra en la Tierra en las frambuesas.

Frambuesas Foto: Freepik

“Fue un partido precioso”, dijo Jiménez-Serra, y añadió que cuando lo vio, “mi corazón empezó a latir muy, muy rápido”.

Fue un momento emocionante, pero ella quería asegurarse de que fuera azúcar. El equipo lo comprobó una y otra vez para descartar que se tratara de otra molécula o simplemente un error. Pero los resultados se mantuvieron.

“Sus datos y análisis respaldan la conclusión de que la molécula está presente”, afirmó McGuire. “Se esforzaron al máximo para descartar cualquier posible intruso”. Los resultados también recibieron la aprobación de Yoshihiro Furukawa, astroquímico de la Universidad de Tohoku en Japón, quien no participó en el estudio. Su trabajo condujo al descubrimiento de azúcares en el asteroide Bennu hace algunos años.

Este nuevo hallazgo confirma que el azúcar puede formarse sin vida en el medio interestelar, incluso antes de que se formen estrellas y planetas. Este es un primer paso crucial para la formación del ARN y el ADN, y para explicar cómo surgió la vida en la Tierra.

También aumenta la probabilidad de que la vida se haya formado en otro lugar.

“Si el medio interestelar es capaz de formar estos ingredientes, también podrían encontrarse en otras nubes moleculares de la galaxia, lo que aumentaría las posibilidades de que se desarrolle vida en otros lugares”, dijo Jiménez-Serra.

Y este azúcar es solo el principio. Jiménez-Serra está deseoso de buscar azúcares más grandes, como la ribosa y la desoxirribosa, que forman el ARN y el ADN.

Los investigadores estimaron que entre 0,5 y 50 millones de toneladas de este azúcar podrían haber llegado a la Tierra durante la etapa inicial crítica de su vida.

Igualmente interesante es lo que no encontraron: un azúcar ligeramente más pequeño, con tres átomos de carbono. Dado que hallaron la versión más compleja, resulta sorprendente que no detectaran la versión más simple.

“En cierto modo, desafía las expectativas, basándonos en la química que conocemos”, dijo McGuire. “Tengo muchas ganas de ver cómo la comunidad se sumerge en esto y dice: ‘Vaya, esto fue raro. Esto fue increíble. Esto fue inesperado. ¿Qué significa?’”.

Este artículo apareció originalmente en The New York Times