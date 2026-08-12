Cuál es el horario del eclipse solar total del 12 de agosto y cómo verlo en vivo en Youtube

Este12 de agosto de 2026 se registrará un eclipse solar total, un evento astronómico de gran relevancia global en el que la Luna bloqueará la luz del Sol y proyectará su sombra sobre una franja del hemisferio norte. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) explicó que la dinámica del fenómeno responde a la rotación terrestre y al recorrido de la sombra lunar, factores que determinan horarios específicos para cada territorio.

Horarios y trayectoria del eclipse solar total 2026

La observación de la fase total del eclipse variará según el punto geográfico. En el norte de Rusia, la mayor penumbra ocurrirá cerca del mediodía. En cambio, en regiones como Groenlandia e Islandia, la fase máxima se alcanzará a última hora de la tarde. Para España y el noroeste de Portugal, el pico de oscuridad total se alineará con el cierre de la jornada vespertina, alrededor de las 20:30.

A pesar de la magnitud del evento, la duración de la franja central será breve. La NASA indicó que la mayoría de los observadores dentro de la trayectoria verán la Luna cubrir al Sol por menos de dos minutos. Solo quienes se ubiquen en el eje central de la sombra lunar —en puntos del océano Atlántico Norte, Groenlandia y el norte de Rusia— presenciarán una duración máxima de hasta dos minutos y medio.

Por su parte, el Servicio de Hidrografía Nacional precisó los parámetros temporales globales del suceso: el desarrollo general del fenómeno astronómico comenzará a las 15:34 y culminará a las 19:58. La etapa de cobertura completa quedará enmarcada entre las 16:57 y las 18:33.

Eclipse solar total. Foto ilustrativa.

Observación en el hemisferio sur y medidas de protección

El acontecimiento no podrá contemplarse de forma directa desde Uruguay ni en el resto de América del Sur, dado que el trayecto umbral transcurrirá por completo en el hemisferio norte. Quienes deseen seguir la evolución del evento desde territorio sudamericano deberán recurrir a la cobertura que realizarán observatorios astronómicos mediante sus plataformas de transmisión digital.

La Agencia Espacial Europea lo transmitirá en vivo desde su canal de Youtube:

De cara a la observación en las zonas habilitadas, los especialistas remarcan que mirar al Sol de forma directa puede generar lesiones oculares irreversibles. Para evitar daños permanentes durante las fases parciales, se requiere el empleo de gafas para eclipses o filtros certificados bajo la normativa internacional ISO 12312-2.

La expectativa científica ya se proyecta hacia los años siguientes. Tras esta cita astronómica, el 2 de agosto de 2027 tendrá lugar el denominado "Eclipse del Siglo", un fenómeno que ofrecerá una oscuridad total superior a los seis minutos en zonas como Egipto.

Hombre fotografiando el eclipse solar desde su celular. Foto: Chat GPT

Uno por uno, lugares y horarios del eclipse

Debido a la rotación terrestre y la trayectoria de la sombra lunar, el momento exacto en que el Sol quedará completamente oculto variará según la ubicación geográfica de los observadores:



Islandia (Reikiavik): La fase de totalidad inicia a las 17:48 h local ( 14:48 h en Uruguay ).

La fase de totalidad inicia a las 17:48 h local ( ). Norte de Rusia (Mar de Láptev): Alcanza su punto máximo cerca del mediodía local a las 24:00 h ( 14:00 h en Uruguay ).

Alcanza su punto máximo cerca del mediodía local a las 24:00 h ( ). Groenlandia: El alineamiento pleno se registra al caer la tarde, hacia las 16:15 h local ( 15:15 h en Uruguay ).

El alineamiento pleno se registra al caer la tarde, hacia las 16:15 h local ( ). España (Madrid y zona central): El momento de máxima oscuridad comenzará poco antes del atardecer, entre las 20:27 h y las 20:32 h local ( 15:27 h a 15:32 h en Uruguay ).

El momento de máxima oscuridad comenzará poco antes del atardecer, entre las 20:27 h y las 20:32 h local ( ). Noroeste de Portugal (Bragança/Oporto): Se producirá sobre el final de la tarde, a las 19:36 h local (15:36 h en Uruguay).

Con información de La Nación/GDA

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.