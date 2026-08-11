Eclipse del 12 de agosto: no se verá en Uruguay, pero el feng shui propone activar la prosperidad

El próximo 12 de agosto el cielo será escenario de un eclipse solar total, un fenómeno astronómico que recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico y España. En Uruguay no será visible, pero la fecha puede convertirse igualmente en una oportunidad simbólica para hacer una pausa, revisar objetivos y renovar el ambiente cotidiano. Desde la mirada del feng shui, el orden y la distribución de los espacios tienen un papel central en la manera en que se experimenta la energía de un hogar.

La especialista Rodika Tchi, maestra de feng shui con más de 22 años de experiencia profesional, sostiene que un espacio despejado, luminoso y bien cuidado puede convertirse en un soporte para objetivos vinculados con la prosperidad.

El concepto no plantea que un objeto pueda generar dinero por sí mismo. La propuesta es trabajar sobre el entorno y utilizarlo como recordatorio de aquello que se quiere cultivar: orden, claridad, crecimiento y una relación más consciente con los recursos.

El primer paso: sacar lo que ya no tiene lugar

Antes de incorporar cualquier elemento asociado con la abundancia, el feng shui recomienda liberar espacio.

Ropa que ya no se usa, papeles acumulados, objetos rotos, cajones desbordados y cosas que permanecen guardadas sin un propósito pueden convertirse en el primer punto a revisar. Para Tchi, el desorden representa una energía estancada y liberar espacio permite recuperar sensación de fluidez y claridad.

El 12 de agosto puede ser una buena fecha simbólica para elegir un sector de la casa y hacer una limpieza consciente. No es necesario reorganizar todo en un día: un cajón, una mesa, un placard o la entrada pueden ser suficientes para comenzar.

Puerta feng shui Imagen creada por Chat GPT

Activar el área asociada con la prosperidad

En el feng shui clásico, el sudeste del espacio está relacionado con el dinero y la abundancia, y se vincula especialmente con el elemento Madera. Tchi recomienda fortalecer esta zona mediante plantas saludables y elementos que transmitan crecimiento y vitalidad.

Una planta verde y bien cuidada puede convertirse así en uno de los recursos más sencillos. La clave no está en elegir una especie "mágica", sino en mantenerla saludable y asociarla con una intención concreta.

También puede colocarse allí un objeto que represente prosperidad para quien vive en la casa: una fotografía, un recuerdo, una pieza artesanal o cualquier elemento que tenga un significado personal positivo.

Agua para representar movimiento y abundancia

El agua ocupa un lugar importante dentro de las recomendaciones tradicionales del feng shui vinculadas con la prosperidad. Se la considera un símbolo de abundancia y movimiento.

Una fuente de agua puede utilizarse si resulta adecuada para el espacio, aunque no es imprescindible comprar una. Las imágenes de ríos, mares o cascadas también pueden expresar simbólicamente este elemento.

Según Tchi, el sudeste, relacionado con dinero y abundancia, es uno de los sectores donde puede incorporarse el elemento Agua.

Fuente de agua Canva

La entrada también importa

La puerta de entrada funciona como uno de los primeros lugares que conviene revisar. Una entrada limpia, despejada y luminosa puede transmitir una sensación de apertura y bienvenida.

Por eso, una de las tareas para el 12 de agosto puede ser sencilla: barrer, limpiar la puerta, retirar objetos acumulados y comprobar que el acceso a la vivienda esté libre de obstáculos.

Más que buscar un "amuleto", la idea es construir un espacio que resulte agradable y ordenado cada vez que se entra.

Una intención concreta para el 12 de agosto

El eclipse puede servir como disparador para algo que exceda la decoración. Después de ordenar un sector de la casa, se puede escribir en un papel una meta relacionada con la prosperidad.

Puede ser ahorrar para un proyecto, organizar mejor los gastos, buscar una nueva oportunidad laboral, terminar una actividad pendiente o simplemente conseguir mayor estabilidad.

El propio enfoque de feng shui de Tchi insiste en que los objetos por sí solos no generan riqueza: el espacio debe acompañar los objetivos y las acciones de quien lo habita.

Por eso, la mejor "activación" para ese día puede ser doble: despejar un espacio físico y tomar una decisión concreta sobre aquello que se quiere mejorar.

El eclipse, en este sentido, no necesita convertirse en una promesa de dinero ni en un ritual obligatorio. Puede ser simplemente una fecha especial para detenerse, ordenar, dejar atrás lo que ya no sirve y abrir lugar —en la casa y en la vida cotidiana— para nuevos proyectos.