El pez luna es el pez óseo más grande del mundo; algunas especies pueden pesar más de 900 kilogramos y medir 4,2 metros de aleta dorsal a aleta caudal. Su impresionante tamaño y su piel gruesa suelen disuadir a los depredadores.

Pero frente a las costas de Baja California, un grupo de orcas ha adoptado una forma brutal de cazar peces luna: con una maniobra inusual, las orcas pulverizan a los gigantes. Erick Higuera, biólogo marino de Conexiones Terramar, una organización científica, describió los ataques como “violentos” y “caóticos”, pero también “altamente calculados”.

Higuera presenció por primera vez esta estrategia de caza en 2021. Según relató, las orcas lanzaron un pez luna "como si fuera un frisbee" antes de hacerlo "explotar". Ahora, en un estudio publicado este jueves en Frontiers in Ethology, Higuera y sus colegas describieron dos eventos filmados en 2024 y 2025.

En los dos videos, una orca adulta sostenía en su boca el cadáver de un pez luna de cola afilada. Acto seguido, otra orca adulta nadó a gran velocidad hacia el pez luna. La primera orca lo soltó, y la segunda lo embistió, fragmentándolo. Mientras los pedazos flotaban, una orca joven comenzó a comer.

“Es como el fútbol”, dijo Higuera. “Cada uno tiene un papel”.

Los científicos han documentado durante varias décadas que las orcas se alimentan de peces luna, también conocidos como molas. En el Golfo de California, este comportamiento alimenticio se registró por primera vez en la década de 1990.

¿Por qué embisten? La explicación científica

En enero, Higuera y otro grupo de científicos publicaron un estudio que reportaba más de 20 encuentros entre orcas y peces luna. En ocho de ellos, había crías de orca presentes. Los autores escribieron en el estudio anterior que las orcas hembras podrían estar usando a los peces luna para entrenar a sus crías o simplemente para entretenerse.

Sin embargo, los peces luna observados anteriormente no estaban tan destrozados como las presas de los vídeos, lo que sugiere que la estrategia de fragmentación puede ser específica del pez luna de cola afilada.

Robert Pitman, ecólogo marino de la Universidad Estatal de Oregón que no participó en la investigación, consideró que el comportamiento era quizás lógico. La piel del pez luna está formada por los llamados dentículos dérmicos, similares a las escamas ásperas y parecidas a dientes que tienen los tiburones.

Según Pitman, al embestir a los peces, las orcas pueden alcanzar a sus presas sin desgastar sus dientes. "Ya nada de lo que hacen me sorprende", afirmó.

Marianne Nyegaard, bióloga marina del Museo Conmemorativo de Guerra de Auckland, que no participó en la investigación, ha estudiado el pez luna y ha documentado muchas interacciones de las orcas con ellos.

“Me alegró mucho ver que alguien había tomado nota de ese comportamiento y lo había descrito con cierto detalle”, dijo.

“A menudo se considera a los peces luna como peces grandes, extraños e irrelevantes, una mera curiosidad”, dijo Nyegaard. “No se les ve como parte del ecosistema”. El nuevo estudio, añadió, ayuda a integrar a los peces luna en la ecología general.

Luke Rendell, biólogo marino de la Universidad de St. Andrews, afirmó que el conocimiento que tienen los peces luna sobre su comportamiento podría perdurar en este grupo de orcas durante generaciones a través de la herencia cultural.

Rendell añadió que el comportamiento de embestida no es exclusivo de la caza del pez luna. Señaló las interacciones ampliamente documentadas entre orcas y embarcaciones frente a la península ibérica, donde las orcas han embestido y hundido varios barcos.

“En ambos casos, destrozar algo que encuentran en su entorno les aporta nuevos conocimientos”, dijo Rendell. “Comida, en este estudio, y juegos divertidos, en el caso de las interacciones en barco”.

Este artículo apareció originalmente en The New York Times