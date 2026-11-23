La Luna ejerce una influencia directa sobre la Tierra, desde fenómenos naturales hasta el interés que despiertan sus distintas fases por sus posibles efectos en el plano físico, mental y espiritual. En este contexto, el calendario lunar vuelve a captar la atención: el próximo martes 24 de noviembre de 2026, la Luna entrará en fase de Luna llena, exactamente a las 11:53 horas, dando inicio a una nueva etapa de su ciclo.

Cuando la luna está en esta fase, el astro estará en etapa de plenitud respecto al sol en su órbita alrededor de la Tierra, presentando su cara visible totalmente iluminada.

El recorrido entero de la Luna en torno a la Tierra, llamado "lunación", dura 29,5 días en una órbita elíptica, explica el sitio de National Geographic. Y es durante ese período de tiempo que la Luna atraviesa por sus distintas fases, en forma continua.

Las cuatro principales fases de la Luna son: Luna nueva, cuarto creciente, Luna llena y cuarto menguante. Estas fases se suceden de forma cíclica en ese orden.

¿Cuál es el significado de esta fase lunar?

Aunque la ciencia no lo ha comprobado, muchas creencias populares se relacionan con los efectos de la Luna en la forma en que las personas encaran su vida cotidiana, en su humor y hasta en el crecimiento del cabello.

Fases de la Luna. Foto: Freepik.

Cuando la Luna está en su fase de Luna llena, se suele creer que el plenilunio, como se le llama a esta fase, es un momento poderoso para enfocarse en la abundancia, la gratitud y la fortaleza personal, según La Nación.

Calendario lunar: próximas fases lunares

De acuerdo con el sitio Time and Date, el calendario lunar indica que la Luna cambiará de fases en las siguientes fechas:

1 de diciembre: Cuarto menguante

8 de diciembre: Luna nueva

17 de diciembre: Cuarto creciente

23 de diciembre: Luna llena

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.