Astrofotógrafo uruguayo estrenó documental sobre el lanzamiento de Artemis II: dónde se puede ver

El astrofotógrafo y divulgador uruguayo Fefo Bouvier publicó este domingo un documental sobre el lanzamiento de la misión Artemis II de la NASA, que tuvo lugar a principios de abril de este año.

El uruguayo fue invitado por la agencia espacial a documentar el hecho como parte del programa oficial NASA Social, junto a un grupo reducido de otros creadores de contenido. Gracias a esto, contó con acceso privilegiado a instalaciones, científicos, ingenieros y a la histórica plataforma de lanzamiento desde la que despegó la misión.

"Este documental combina fotografías, videos y una narración en primera persona para mostrar no solo cómo se vive un lanzamiento espacial desde dentro, sino también el camino que llevó a un astrofotógrafo uruguayo a recibir una invitación de la NASA para presenciar uno de los acontecimientos más importantes de la exploración espacial de nuestro tiempo", explicó Bouvier en su cuenta de Youtube.

El día del lanzamiento, Bouvier habló con El País. "Tener la posibilidad de estar acá en este momento histórico es un privilegio", dijo emocionado. "Estuvimos visitando el edificio de ensamblaje de vehículos, también estuvimos muy cerca de la plataforma de lanzamiento y pudimos ver en conjunto al cohete y la nave de cerca. Recibimos una charla por parte del administrador de la NASA. Eso fue realmente una sorpresa", detalló.

Astrofotógrafo Fefo Bouvier junto a Noelia González, periodista uruguaya encargada de la transmisión oficial en español de Artemis II. Foto: captura de pantalla de canal de youtube de Fefo Bouvier.

NASA presentó a la tripulación de Artemis III, misión clave para el regreso del hombre a la Luna

La NASA anunció de forma oficial la tripulación que formará parte de la misión Artemis III, un paso crucial en la exploración espacial que se desarrollará en 2027. Cuatro astronautas principales y un sustituto iniciarán de inmediato sus entrenamientos para llevar a cabo una serie de complejas pruebas en la órbita terrestre baja, fundamentales para validar la tecnología que permitirá el posterior regreso humano a la Luna.

El comandante de la misión será el estadounidense Randy Bresnik, quien estará acompañado por el italiano Luca Parmitano en el rol de piloto. La tripulación principal se completa con los especialistas de misión Andre Douglas y Frank Rubio, mientras que Bob Hines quedó designado como integrante de la reserva. La inclusión de Parmitano marca un hito histórico, ya que representa la primera oportunidad en la que un astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) se integra formalmente a una tripulación del programa Artemis.

Los seleccionados trabajarán directamente en el desarrollo operativo de los sistemas de la nave espacial Orión y colaborarán en las pruebas de los módulos de aterrizaje desarrollados por las empresas privadas Blue Origin y SpaceX. El director general de la ESA, Josef Aschbacher, destacó que la elección de un piloto europeo refleja la vasta experiencia operativa del continente en situaciones de alta presión, al tiempo que recordó que el Módulo de Servicio Europeo será el encargado de proveer las capacidades esenciales de propulsión y soporte para la nave de la NASA.