Así se vio la conjunción de la Luna, Venus y Júpiter desde Uruguay: la explicación detrás del fenómeno

Una preciosa imagen fue capturada por decenas de uruguayos en la noche de este miércoles: la Luna acompañada de Venus y Júpiter. "Es que por una cuestión de perspectiva, Venus y la Luna aparecieron cercanos en el cielo. Esto no implica cercanía real, sino que sus posiciones relativas respecto a la Tierra hacen que los observemos de esa manera", explicó en diálogo con El País la docente Andrea Maciel, del Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM).

"Lo mismo pasó con Júpiter, que era el de abajo, todo un juego de perspectivas de observación", agregó la experta.

Conjunción de la Luna y Venus vista desde Montevideo Foto: X/@GVIllaOK

Según detalló Maciel, es comparable al ejemplo de los edificios en una foto, "en la imagen te aparecen pegados, pero en la realidad puede haber varias cuadras entre ellos".

El fenómeno pudo observarse desde las 18:30 en todo el territorio, tal y como compartieron usuarios de X desde diferentes puntos del país.

Hermosa!!! Va desde mi barrio pic.twitter.com/zgHejxDq7g — FerC66 (@C66Fer) June 17, 2026

Otro fenómeno astronómico para observar desde Uruguay

Este viernes 19 de junio se podrá observar la conjunción Luna-Régulo. Este evento astronómico ocurre cuando, vistos desde la Tierra, la Luna y la estrella Régulo, la más brillante de la constelación de Leo, se encuentran en la misma longitud celeste, es decir, se ven muy cerca la una de la otra en el cielo nocturno.

Régulo (Alpha Leonis) es reconocida como "el corazón del león" porque está ubicada justo en el pecho de la constelación de Leo. Es una estrella azul-blanca muy brillante y masiva, situada a unos 79 años luz de nosotros.

Este fenómeno podrá observarse desde las 18:30 de este viernes hasta la puesta de los astros, en la región noroeste del país, según informó OALM.